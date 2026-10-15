Liderul PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a anunțat, joi seară, pe Facebook, la scurt timp după ce premierul Luca Niculescu a depus programul de guvernare, că nu este de acord ca liberalii să voteze noul Executiv. Poziția lui Ciobotaru se opune direcției trasate chiar de șeful său de partid, Ilie Bolojan, care a afirmat, în urma ședinței PNL de săptămâna aceasta, că liberalii vor sprijini Cabinetul Niculescu din opoziție. Și nu este singurul, conform surselor Gândul.

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Ciobotaru a subliniat că va transmite liberalilor din filiala PNL Vrancea să nu voteze Guvernul Niculescu, deși chiar el recunoaște că învestirea Executivului „ar putea debloca situația critică în care ne aflăm”. Potrivit liberalului, poziția sa privind refuzul de a susține noul Cabinet este împărtășită de majoritatea primarilor liberali din județ.

„Cum aș putea vota așa ceva?

Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate.

Aceasta este și viziunea filialei PNL Vrancea, exprimată de Biroul Politic Județean dar și de majoritatea covârșitoare a primarilor liberali din județul Vrancea.”, a menționat Dragoș Ciobotaru în postarea de pe Facebook.

„Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD”

Ceea ce a generat această luare de poziție din partea liderului PNL Vrancea, pare a fi componența Cabinetului Luca Niculescu, format din social-democrați și tehnocrați, după cum arată și documente publicate de Gândul.

„Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această țară?

Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal…pffff”, a afirmat liberalul.

„Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică”

Liderul PNL Vrancea este determinat să nu voteze învestirea noului Guvern, cu riscul prelungirii „instabilității politice”, după cum el însuși afirmă.

„Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar”, a mai precizat Ciobotaru.

„Să NU votez acest guvern înseamnă să prelungim instabilitatea”

Mai mult Dragoș Ciobotaru este conștient că refuzul său de a sprijini în Parlament Cabinetul Niculescu ar putea atrage blamarea întregului Partid Național Liberal.

„Să NU votez acest guvern înseamnă să prelungim instabilitatea, să lăsăm Guvernul Ilie Bolojan să continue ca interimar și să ne asumăm riscul ca toate problemele care vor apărea în următoarele două luni să se răsfrângă asupra noastră, a liberalilor”, a recunoscut acesta.

„PSD ar trebui să își asume responsabilitatea”

Dragoș Ciobotaru pare a fi dispus să riște atât bunăstarea României, cât și credibilitatea întregii formațiuni liberale, doar pentru a menține narativa că PSD este de fapt singurul „responsabil” pentru criza politică.

„Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern”, conchide Ciobotaru.

Surse Gândul. Mai mulți liberali se opun: „Nu am votat guvernul Veștea , votăm Guvernul Grindeanu?”

Cu doar câteva zile înainte de votul în Parlament pentru Guvernul Niculescu, Partidul Național Liberal stă pe un butoi cu pulbere.

Tot mai mulți parlamentari din interiorul formațiunii și-au exprimat revolta față de decizia conducerii PNL de a vota Cabinetul Niculescu, susținut de social-democrați, după ce liberalii pro-Bolojan au refuzat să voteze Guvernul Veștea, în luna iunie, au declarat surse politice pentru Gândul.

“Nu am votat guvernul Veștea, ca să votăm guvernul Grindeanu?!”, reproșează parlamentarii liberali, au menționat aceleași surse.

Luca Niculescu și-a depus programul de guvernare

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției. În urmă cu o zi, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 dintre cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere.