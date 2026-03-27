Preşedintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2025 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

De asemenea, şeful statului a semnat şi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026.

CCR a publicat motivarea deciziei pe bugetul 2026

Curtea Constituţională a publicat, vineri, motivarea deciziiilor de respingere a sesizărilor depuse de AUR cu privire la bugetul de stat pe 2026 şi la bugetul asigurărilor sociale de stat.

„În secunda în care vine motivarea Curții Constituționale, promulgăm legea bugetului”, a declarat Nicușor Dan, întrebat joi dacă va promulga rapid legea bugetului de stat. Șeful statului a adăugat că e important pentru autoritățile publice să aibă buget de la 1 aprilie și astfel speră ca motivarea CCR să vină repede pentru că intră în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.

„Da, după cum știți Constituția mă obligă să primesc motivarea Curții Constituționale. Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni, însă în secunda în care vine motivarea Curții Constituționale promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autoritățile publice, știți că ea intră în vigoare la 3 zile după ce este publicată în Monitorul Oficial, e important pentru ei ca aceste zile să fie înainte de 31 martie”, a spus șeful statului.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 şi proiectul legii asigurărilor sociale de stat au fost aprobate săptămâna trecută de plenul reunit al Parlamentului.

