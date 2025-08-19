Prima pagină » Știri politice » Președintele Nicuşor Dan participă la REUNIUNEA „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European

Olga Borșcevschi
19 aug. 2025, 11:41, Știri politice
Președintele Nicușor Dan participă, marți, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) și la videoconferința membrilor Consiliului European, convocată de președintele António Costa, anunţă marţi Administraţia Prezidenţială.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la cele două videoconferinţe online anunţate în agendă de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei”, anunţă Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat.

CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaştere şi intervenţii directe până la operaţiuni de contraterorism şi răspuns rapid în situaţii de criză.

„Prin profesionalism, loialitate şi pregătire la cele mai înalte standarde internaţionale, Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale contribuie în mod esenţial la asigurarea securităţii naţionale şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”, informează sursa citată.

António Costa a convocat o videoconferinţă cu cei 27 de membri ai Consiliului European pentru a face bilanţul reuniunilor privind Ucraina.

„Împreună cu SUA, UE va continua să acționeze în direcția unei păci durabile care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, a transmis Costa, în mesajul de convocare a reuniunii informale.

La finalul discuţiilor cu preşedintele ucrainean şi cu liderii europeni care l-au însoţit, de la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump a anunţat că următorul pas va fi o reuniune a sa cu Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin în vederea negocierii unui acord de pace. Locul şi data urmează să fie stabilite.

