Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința rectorilor din România și Republica Moldova de la Iași: Am venit să deschidem un dialog

Șeful statului a fost sâmbătă prezent la reuniunea rectorilor din România și Republica Moldova, desfășurată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. „Vreau să înțeleg de la dumneavoastră cum putem să legăm învățământul de piața muncii”, a spus Nicușor Dan.

„Am venit să deschidem un dialog. Sunt într-un domeniu care-mi place, dar din care am ieșit în urmă cu ceva timp. E nevoie de un dialog între mai mulți actori ai societății. Universitățile sunt un actor important.

Vreau să înțeleg de la dumneavoastră cum putem să legăm învățământul de piața muncii, cum putem să stimulăm cercetarea, pentru că trăim într-o lume care e o competiție — cine produce mai multă valoare adăugată. Cercetarea, dezvoltarea sunt esențiale și cum putem din nou să corelăm cercetarea care se face în universități cu companiile”, a transmis președintele României.