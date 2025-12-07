Primele declarații ale lui Cătălin Drulă după exit-poll: „Îl felicit pe Ciprian Ciucu. Rămânem alături de București”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Municipiului București, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru reușită după rezultatele exit-poll-urilor.

„Îl felicit pe Ciprian Ciucu. Are o misiune grea înainte. Știu cât de greu este ceea ce-l așteaptă și îl cunosc pe Ciprian de multă vreme. Îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are și să-și găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte și să aibă curaj.

Iar pe noi, cei de la USR, ne vor avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală. Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, pentru că este important să le corectăm pentru viitor. Și aici mă refer în special la urbanism și vă spun că în Parlament este în fază finală la adoptare codul urbanismului, care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei.

Și referendumul votat de bucureșteni trebuie implementat de urgență. Este și jalon în PNRR. De asemenea, problema bugetului. Prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei este bugetul pe 2026. Există legea depusă în Parlament pentru implementarea referendumului. Noi o s-o susținem în continuare cu aceeași tărie. Le cerem tuturor partidelor să susțină această lege. În rest, consilierii USR și noi, cei din USR, vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș.”, a declarat Cătălin Drulă.

Președintele USR, Dominic Fritz, în așteptarea rezultatelor alegerilor locale parțiale în București:”O să fie bine”

Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la intrarea în sediul USR că așteaptă rezultatele votului pentru alegerile locale parțiale în București și apoi o să dea declarații. Acesta a spus că „o să fie bine”.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a transmis un mesaj cetățenilor, cu patru ore înainte de finalul alegerilor.

Drulă i-a îndemnat pe alegători să meargă la vot și a subliniat că ultimele ore sunt „critice” pentru deznodământul alegerilor.

Valul de seară. Știu că veniți de pe drumuri, după un weekend, și mulți v-ați planificat votul în a doua parte a zilei. Vă mulțumesc pentru mobilizare, fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezență. Noi suntem la sediul de campanie, de unde ne asigurăm că toate voturile vor fi corect numărate. E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeți și votați cu încredere, cu toată inima”,a transmis candidatul pe Facebook.

