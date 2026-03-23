Ședință USR de înjurat PSD. Fritz se aude prin usa cum țipă: „Cât să ne mai umilim?!”

Comitetul Politic al USR s-a reunit luni, 23 martie, la Parlament, pentru a discuta o serie de subiecte, care au generat tensiuni între formațiunea condusă de Fritz și Partidul Social Democrat. Dezbaterile continuă de ore bune, iar pentru a ține la distanță presa, membrii USR-ului au pus la ușă doi paznici. Mai mult, la ordinele lui Dominic Fritz, un membru USR a pus muzică jurnaliștilor de pe hol, pentru a-i împiedica să asculte ce se discută în sală. Potrivit surselor Gândul, Fritz ar fi sugerat încetarea colaborării cu PSD în cadrul coaliției.

Discuțiile sunt în toi în cadrul Comitetului Politic al USR, chiar și după ore întregi de dezbateri. Mizele sunt ruperea alianței, în cazul unei moțiuni de cenzură votată de PSD, dar și înlocuirea lui Renate Weber, din funcția de Avocat al Poporului cu unul dintre oamenii USR-ului.

Liderul Dominic Fritz a declarat că o guvernare alături de social-democrați este „umilință”, având vedere că PSD-ul nu ar mai vrea să formeze o coaliție cu USR.

„PSD nu mai vrea să guverneze cu noi. Până unde să ne mai umilim?”, ar fi întrebat retoric Fritz. „Noi acum ne gândim: dacă soția bagă divorț, noi îi mai spunem că vom continua relația după? Nouă acum ne este frică că nu lăsăm nicio ușiță după? Ce ușiță să le lăsăm? Până unde ne umilim? Cu câte ușițe să ne mai umilim? Tocmai pentru că Grindeanu nu a zis nimic de moțiune de cenzură, o spunem noi. Dacă ei vor asta, să spună ei cum îl scot pe Bolojan sau altă formă. Ați spus mai mulți să nuanțăm. Dar atunci unde tragem?”, ar mai fi declarat Dominic Fritz în spatele ușilor închise din cadrul Comitetului Politic, potrivit acelorași surse.

USR-ul aduce paznici și muzică în boxe pentru a ține presa la distanță

Dezbaterile au devenit tot mai aprinse în sala de ședințe a Comitetului Politic al USR, astfel că deputatul Cristian-Gabriel Seidler a ieșit pe holul Parlamentului și a pus muzică clasică jurnaliștilor care stăteau la ușă, pentru a-i împiedica să asculte discuțiile.

Ulterior, însuși Dominic Fritz a ieșit din sala de ședințe pentru a se asigura că discuțiile din cadrul Comitetului nu ajung la presă.

De asemenea, USR-iștii au desemnat și doi paznici care să țină presa la o distanță considerabilă de intrarea în sala de ședințe, astfel încât să nu aibă acces la dezbateri.

