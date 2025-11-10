Grindeanu, în vizită electorală, la Buzău, cu Marcel Ciolacu. Unirea PNL-USR, pe plan local, nu îi dă emoții noului președinte PSD: „O să-i batem și așa”

Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au efectuat o vizită electorală la Primăria Municipiului Buzău. Acolo, au fost întâmpinați de primarul Constantin Toma. Înainte de a intra în sediul primăriei, liderul Partidului Social Democrat a fost întrebat cu privire la unirea PNL-USR.
Sorin Grindeanu, șeful PSD, a explicat în fața jurnaliștilor, înainte de a intra în primărie, că formațiunile politice PNL și USR „nu și-au găsit candidat”, motiv pentru care au apelat la o „formulă comună”. În acest sens, a rezultat unirea PNL-USR. Șeful Partidului Social Democrat se arată încrezător, susținând că „o să-i batem și așa”.
„Noi am avut o înțelegere prin care am spus că ne-am dori să nu se alieze împotriva PSD-ului toți ceilalți, pentru că nu vrem să fim ca-n Miorița. Dar pare că aici, la Buzău, nu și-au găsit candidat nici PNL, nici USR. Au găsit o formulă comună. O să-i batem și așa”, a precizat Sorin Grindeanu.
Grindeanu a trasat noua direcție a formațiunii politice, după ce Congresul l-a ales la șefia partidului. În urmă cu câteva zile, prezent la pupitrul de speaker, a criticat modul în care partidul a acționat până în prezent. De altfel, a explicat ce schimbări ar trebui făcute pentru „o schimbare profundă”.
„Dacă vrem să începem un nou drum, trebuie să încetăm să ne mai temem de viitor. PSD are nevoie de o schimbare profundă, nu de o cosmetizare. O schimbare care să plece din interior, pentru a fi credibilă în fața românilor. (…) PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o voce puternică în politica internațională, românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, nu experimente ideologice”, precizase Grindeanu.
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc
Alt an, aceleași PROMISIUNI. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția e să construim un buget serios”
Mărturisirile lui Ion Cristoiu pentru „Gândul“ după Congresul PSD: „După ziua de ieri, nu cred că PSD poate redeveni partidul care a fost cândva. Am avut impresia că acest Congres a fost o povară“
Sursă video: Facebook