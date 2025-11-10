Prima pagină » Știri politice » Grindeanu, în vizită electorală, la Buzău, cu Marcel Ciolacu. Unirea PNL-USR, pe plan local, nu îi dă emoții noului președinte PSD: „O să-i batem și așa”

Grindeanu, în vizită electorală, la Buzău, cu Marcel Ciolacu. Unirea PNL-USR, pe plan local, nu îi dă emoții noului președinte PSD: „O să-i batem și așa”

10 nov. 2025, 12:16, Știri politice

Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au efectuat o vizită electorală la Primăria Municipiului Buzău. Acolo, au fost întâmpinați de primarul Constantin Toma. Înainte de a intra în sediul primăriei, liderul Partidului Social Democrat a fost întrebat cu privire la unirea PNL-USR.

Sorin Grindeanu, șeful PSD, a explicat în fața jurnaliștilor, înainte de a intra în primărie, că formațiunile politice PNL și USR „nu și-au găsit candidat”, motiv pentru care au apelat la o „formulă comună”. În acest sens, a rezultat unirea PNL-USR. Șeful Partidului Social Democrat se arată încrezător, susținând că „o să-i batem și așa”.

„Noi am avut o înțelegere prin care am spus că ne-am dori să nu se alieze împotriva PSD-ului toți ceilalți, pentru că nu vrem să fim ca-n Miorița. Dar pare că aici, la Buzău, nu și-au găsit candidat nici PNL, nici USR. Au găsit o formulă comună. O să-i batem și așa”, a precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a trasat noua direcție a formațiunii politice, după ce Congresul l-a ales la șefia partidului. În urmă cu câteva zile, prezent la pupitrul de speaker, a criticat modul în care partidul a acționat până în prezent. De altfel, a explicat ce schimbări ar trebui făcute pentru „o schimbare profundă”.

„Dacă vrem să începem un nou drum, trebuie să încetăm să ne mai temem de viitor. PSD are nevoie de o schimbare profundă, nu de o cosmetizare. O schimbare care să plece din interior, pentru a fi credibilă în fața românilor. (…) PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o voce puternică în politica internațională, românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, nu experimente ideologice”, precizase Grindeanu.

Autorul recomandă:

Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc

Alt an, aceleași PROMISIUNI. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția e să construim un buget serios”

Mărturisirile lui Ion Cristoiu pentru „Gândul“ după Congresul PSD: „După ziua de ieri, nu cred că PSD poate redeveni partidul care a fost cândva. Am avut impresia că acest Congres a fost o povară“

Sursă video: Facebook

Cum votează românii în funcție de vârstă. Contrastul dintre generația 18–29 și cea 60+. Sondaj INSCOP, noiembrie 2025
