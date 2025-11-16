Proiect de lege: Fără locuințe de serviciu pentru pensionarii speciali din MApN, MAI și Justiție. Unde s-a blocat inițiativa

Ministerul Justiției a inițiat un proiect de lege care prevede eliminarea locuințelor de serviciu pentru sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, Afacerilor Interne și Justiției. Proiectul a intrat pe circuitul de avizare, dar s-a blocat la MApN, unde sunt cele mai multe persoane aflate în această situație, potrivit G4Media.ro.
Conform acestora, prețurile nu au mai fost actualizate încă din 2007, în contextul în care ministerul Justiției nu are suficiente locuințe de serviciu pentru judecătorii și procurorii din sistem.
Acest proiect de lege a intrat pe circuitul avizării, însă s-a blocat la Ministerul Apărării, unde se află cei mai mulți pensionari speciali cu locuințe de serviciu.
Ministerul Apărării ar dori înființarea unui grup de lucru pe tema locuințelor de serviciu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției mai trebuie aprobat de Guvern, apoi votat de Parlament.
Dacă va intra în vigoare proiectul, contractul de închiriere a locuințelor de serviciu se va încheia „la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, a titularului”.
Contractele în curs vor înceta în termeni de 3 luni de la intrarea în vigoare. În același termen, titularii contractelor, indiferent de calitatea acestora, sunt obligaţi să elibereze locuințele de serviciu.
Surse guvernamentale au declarat pentru G4Media că pensionarii speciali din Ministerul Justiției plătesc chirii de maxim 200 de lei pe lună pentru locuințele de serviciu.
În prezent, situaţia locuinţelor de serviciu deținute de instituțiile din sistemul justiției, precum și al Administrației Naționale a Penitenciarelor este următoarea:
În cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, situația se prezintă astfel:
Potrivit Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, locuinţa de serviciu este locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
Beneficiarii locuințelor de serviciu plătesc o chirie modică plus utilitățile. Statul este cel care suportă cheltuielile cu reparațiile sau întreținerea imobilului.
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX
RECOMANDAREA AUTORULUI:
„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției
Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum”