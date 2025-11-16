Prima pagină » Știri politice » Proiect de lege: Fără locuințe de serviciu pentru pensionarii speciali din MApN, MAI și Justiție. Unde s-a blocat inițiativa

Olga Borșcevschi
16 nov. 2025, 19:20, Știri politice
Ministerul Justiției a inițiat un proiect de lege care prevede eliminarea locuințelor de serviciu pentru sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, Afacerilor Interne și Justiției. Proiectul a intrat pe circuitul de avizare, dar s-a blocat la MApN, unde sunt cele mai multe persoane aflate în această situație, potrivit G4Media.ro

Conform acestora, prețurile nu au mai fost actualizate încă din 2007, în contextul în care ministerul Justiției nu are suficiente locuințe de serviciu pentru judecătorii și procurorii din sistem.

Acest proiect de lege a intrat pe circuitul avizării, însă s-a blocat la Ministerul Apărării, unde se află cei mai mulți pensionari speciali cu locuințe de serviciu.

Ministerul Apărării ar dori înființarea unui grup de lucru pe tema locuințelor de serviciu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției mai trebuie aprobat de Guvern, apoi votat de Parlament.

Dacă va intra în vigoare proiectul, contractul de închiriere a locuințelor de serviciu se va încheia „la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, a titularului”.

Contractele în curs vor înceta în termeni de 3 luni de la intrarea în vigoare. În același termen, titularii contractelor, indiferent de calitatea acestora, sunt obligaţi să elibereze locuințele de serviciu.

Surse guvernamentale au declarat pentru G4Media că pensionarii speciali din Ministerul Justiției plătesc chirii de maxim 200 de lei pe lună pentru locuințele de serviciu.

Militari participa la ceremonia prilejuita de sarbatorirea a 10 ani de la înfiintarea Comandamentul Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) pe teritoriul României, in Bucuresti, vineri, 19 septembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Situația locuințelor de serviciu

În prezent, situaţia locuinţelor de serviciu deținute de instituțiile din sistemul justiției, precum și al Administrației Naționale a Penitenciarelor este următoarea:

  • la nivelul fondului locativ al Ministerului Justiţiei și al instanţelor judecătoreşti, există un număr de 211 locuinţe de serviciu, din care 53 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia, iar 8 sunt neatribuite;
  • la nivelul Ministerului Public, dintr-un total de 23 locuințe de serviciu, 7 sunt alocate unor procurori pensionari, iar 8 sunt neatribuite;
  • la nivelul fondului locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate există un număr de 178 locuinţe de serviciu, din care 88 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia.

În cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, situația se prezintă astfel:

  • la nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt 662 de locuințe de serviciu din care ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia un număr de 45 locuințe de serviciu;
  • la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, dintr-un total de 380 de locuințe de serviciu, 6 sunt alocate unor polițiști pensionari, iar 70 sunt neatribuite.

Potrivit Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, locuinţa de serviciu este locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Beneficiarii locuințelor de serviciu plătesc o chirie modică plus utilitățile. Statul este cel care suportă cheltuielile cu reparațiile sau întreținerea imobilului.

