Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „vom merge mai departe cu ceea ce am anunţat, declanşarea unui referendum”. Ministrul Economiei a făcut anunţul în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la reforma pensiilor magistraţilor.

Ministrul Miruţă mai spune că USR va declanşa un referendum prin care poporul român „să spună magistraţilor că nu este un drept pe care l-au primit la botez, pentru care trebuie să primească pe tot restul vieţii o pensie care este mai mare decât salariul şi încasată de la 47 de ani şi 8 luni”.

„Curtea Constituţională poate să facă de 10 ori, de 200 de ori, în momentul când nu mai există nicio greşeală pe procedură (..) vom merge mai departe cu ceea ce am anunţat, declanşarea unui referendum, prin care poporul român să le spună magistraţilor că nu este un drept pe care l-au primit la botez, pentru care trebuie să primească pe tot restul vieţii o pensie care este mai mare decât salariul şi încasată de la 47 de ani şi 8 luni”.

Miruţă e conştient de faptul că este vorba despre un subiect sensibil, însă România nu are două categorii de contribuabili.

”Ştiu că doare. Văd că există multă iritare în rândul unora care consideră că atunci când vorbeşti despre pensii speciale, dai în mine, dai în fabrici şi uzine, vorbeşti direct despre ei. Nu. Vorbeşti despre un principiu. Atunci când îl iei de la cineva care se bucură de astfel de privilegii, înţeleg că e deranj, însă nu există două categorii de contribuabili în România, unii care să plătească pentru că alţii să încaseze ceva din care nu plătesc”, a mai adăugat ministrul.

