Prima pagină » Actualitate » Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum”

Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum”

Luiza Dobrescu
12 nov. 2025, 11:47, Actualitate
Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale:

Radu Miruţă spune că USR  continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „vom merge mai departe cu ceea ce am anunţat, declanşarea unui referendum”. Ministrul Economiei a făcut anunţul în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la reforma pensiilor magistraţilor. 

Ministrul  Miruţă mai spune că USR va declanşa un referendum prin care poporul român „să spună magistraţilor că nu este un drept pe care l-au primit la botez, pentru care trebuie să primească pe tot restul vieţii o pensie care este mai mare decât salariul şi încasată de la 47 de ani şi 8 luni”.

 „Curtea Constituţională poate să facă de 10 ori, de 200 de ori, în momentul când nu mai există nicio greşeală pe procedură (..) vom merge mai departe cu ceea ce am anunţat, declanşarea unui referendum, prin care poporul român să le spună magistraţilor că nu este un drept pe care l-au primit la botez, pentru care trebuie să primească pe tot restul vieţii o pensie care este mai mare decât salariul şi încasată de la 47 de ani şi 8 luni”.

Miruţă e conştient de faptul că este vorba despre un subiect sensibil, însă România nu are două categorii de contribuabili.

”Ştiu că doare. Văd că există multă iritare în rândul unora care consideră că atunci când vorbeşti despre pensii speciale, dai în mine, dai în fabrici şi uzine, vorbeşti direct despre ei. Nu. Vorbeşti despre un principiu. Atunci când îl iei de la cineva care se bucură de astfel de privilegii, înţeleg că e deranj, însă nu există două categorii de contribuabili în România, unii care să plătească pentru că alţii să încaseze ceva din care nu plătesc”, a mai adăugat ministrul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație

Ministrul Miruță se autodenunță. Recunoaște că a fost în Arabia Saudită pe banii „arabilor” ca să discute despre investițiile lor în România. Promite să dezvolte domenii schiabile cu banii lor

Citește și

INEDIT Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
13:42
Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
NEWS ALERT La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
13:15
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
POLITICĂ Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute
13:02
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii
12:48
Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii
POLITICĂ Șeful Curții Supreme, Lia Savonea, propune un „acord pentru Justiție”, înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan”
12:48
Șeful Curții Supreme, Lia Savonea, propune un „acord pentru Justiție”, înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan”
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Tratamenul letal al tăcerii. Despre oamenii care pedepsesc prin lipsa comunicării
EXTERNE Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial
13:43
Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial
EXTERNE Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
13:38
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
ANALIZĂ Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
13:28
Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
13:12
Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
EXTERNE Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
12:50
Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
EXTERNE Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta
12:48
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta