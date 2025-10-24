Prima pagină » Știri politice » Proiectul „Fast Danube 2” intră în linie dreaptă. Ciprian Șerban: Vom avea o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre

Proiectul „Fast Danube 2” intră în linie dreaptă. Ciprian Șerban: Vom avea o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre

24 oct. 2025, 11:26, Știri politice
Ministrul Transporturilor, social-democratul Ciprian Șerban, anunță vineri că a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2 (sectorul româno-bulgar), „unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România”. Proiectul are o valoare totală estimată de aproximativ 170 de milioane de euro.

Fast Danube 2 – Un pas decisiv pentru navigația pe Dunăre. Proiectul va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării (470 km), asigurând condiții predictibile și sigure de navigație pe aproape tot parcursul anului – de la 280 de zile navigabile în prezent, la 340 de zile pe an. Rezultatul: o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre.

Calendar estimat:
Deschiderea ofertelor: 16 decembrie 2025
Finalizarea evaluării: aprilie 2026
Semnarea contractului: iulie 2026
Durata contractului: 4 ani (2 ani proiectare + 2 ani execuție)

Lucrările vor include:
110 km de șenal navigabil dragat;
9 epiuri și 4 chevroane;
5,45 km de stabilizări de mal;
1 insulă artificială.

Prin aceste investiții, Dunărea devine un coridor navigabil competitiv, contribuind direct la dezvoltarea transportului durabil și la creșterea economică a României, fructificând poziția geostrategică a portului Constanța”, scrie Ciprian Șerban pe pagina sa de socializare.

Sursa foto: Facebook/ Ciprian Șerban 

Mediafax
