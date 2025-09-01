PROTEST AUR, la deschiderea sesiunii parlamentare: Formațiunea acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu

Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor au organizat luni, un protest, la deschiderea noii sesiuni parlamentare, acuzând „abuzuri și folosirea justiției ca armă politică”.

Protestul are legătură cu situația fostului prezidențiabil Călin Georgescu, despre care formațiunea susține că „este târât săptămânal la control judiciar doar pentru că a câștigat alegerile din noiembrie”.

„Parlamentarii AUR au protestat la deschiderea sesiunii parlamentare împotriva abuzurilor și a folosirii justiției ca armă politică. Călin Georgescu este târât săptămânal la control judiciar doar pentru că a câștigat alegerile din noiembrie, iar acest lucru înseamnă umilirea poporului român”, a transmis AUR pe Facebook.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, după ce Judecătoria Sectorului 1 București i-a respins cererea de revocare a măsurii. Georgescu este inculpat pentru mai multe infracțiuni grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și propagandă fascistă, rasistă sau legionară.

