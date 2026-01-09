Prima pagină » Actualitate » Aberantele taxe și impozite ale lui 2026. Deputat USR: Nu sunt bâlbe, e bătaie de joc

09 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Deputatul USR, Claudiu Năsui, cunoscut pentru intervențiile sale recente tranșante, comentează extrem de critic nivelul halucinant al noilor taxe si impozite stabilit de Executiv, care i-au îngrozit pe români din primele zile ale anului 2026.

  • Din 2026 cresc taxele pentru persoane fizice: impozitul pe dividende și criptomonede urcă la 16%, iar câștigurile bursiere la 3%–6%.
  • Impozitele pe mașini și locuințe cresc semnificativ. Apar taxe pentru proprietăți de peste 2,5 milioane de lei și un impozit anual pentru mașinile electrice.

Năsui: Mulți nu au realizat exact ce înseamnă aceste creșteri

În acest context tensionat, un lider USR critică deciziile guvernului Bolojan. Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, a criticat, la RFI, autoritățile pentru problemele privind impozitele locale. Mulți cetățenii au alergat din primele zile ale anului să-și achite dările, însă au aflat cu stupoare nivelul noilor impozite pe bunurile deținute.

„Au fost două probleme. În primul rând, a fost problema aceasta foarte reală a creșterii taxelor, despre care noi am tot vorbit, dar până nu au văzut cifrele în sistem, cred că mulți nu au realizat exact ce înseamnă aceste creșteri de taxe și că-i afectează și pe ei”, spune Năsui.

Deputatul USR opinează că e vorba de o bătaie de joc la adresa tuturor cetățenilor:

„Sunt aspectele astea tehnice, de funcționare a sistemului, unde aș spune că bătaia asta de joc nu e chiar o bâlbă, e mai mult de atât, pentru că e o bâlbă care se repetă în fiecare an, autorități care în momentul cheie al începutului de an, al lui 31 martie, când se termină bonificația și al sfârșitului de an, când sunt niște momente în care sistemul trebuie să meargă, sistematic atunci se găsesc să plece în concediu, începe jocul politic de a da vina unii pe ceilalți”.

Aberantele taxe pentru mașini nepoluante

Claudiu Năsui mai subliniază că modul de calcul al acestor taxe este aberant, iar cei cu mașini nepoluante ajung să plătească mai mult decât cei cu mașini vechi,

„Ai problema care ține de coerența sistemului, că ni se spune că mașinile nepoluante trebuie să plătească mai puțin, pe principiul poluatorul plătește, dar dacă ne uităm inclusiv în modul în care au fost elaborate aceste taxe, mașinile nepoluante ajung să plătească mai multe taxe decât mașinile poluante”.

