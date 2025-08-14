Prima pagină » Știri politice » PSD acuză că proiectul de OUG pentru blocarea proiectelor pe PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare”

Alexandru Tudor
14 aug. 2025, 13:46, Știri politice
Partidul Social Democrat a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.

Proiectul a fost introdus și pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului în primă lectură.

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, se mai arată în comunicatul PSD.

Social-democrații mai transmit că vor stabili un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect în ședința Biroului Permanent Național de luni, 18 august.

Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată. PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate”, au mai precizat reprezentanții PSD.

