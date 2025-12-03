Prima pagină » Social » Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”

Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”

03 dec. 2025, 20:37, Social

Criza apei din Prahova și Dâmbovița care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă a devenit un joc de pase între autoritățile statului, iar cei afectați stau la cozi pentru a obține apă cu porția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune într-o intervenție live pentru Antena 3 CNN că documentele publicate în spațiul public nu cuprind un paragraf important. Gândul a publicat în exclusivitate documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu.  

Diana Buzoianu a pasat responsabilitatea crizei apei pe Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița (ABA) și pe ESZ Prahova. Ministra susține că în spațiul public au apărut doar 2 pagini din documentele care arată că ministerul știa ce s-ar putea întâmpla. Aceasta spune că cele două companii sunt principalele responsabile pentru această situație deoarece nu au venit cu nicio observație cu privire la creșterea turbidității apei.

„Documentul care a apărut în spațiu public cuprinde în mod convenabil doar două pagini. Prima pagină și ultima pagină. În pagina de la mijloc spune un paragraf foarte important. Se aduce în vedere de către ABA de la nivel local că există o posibilitate de turbiditate crescută în perioada aceasta și ESZ, operatorul de apă care ar fi trebuit să gestioneze această turbiditate, spune doar că ia la cunoștință. N-a adus nicio observație, nu a zis nimic, nu a menționat că el nu va putea să facă față cu privire la această creștere a turbidității. Bănuiesc că această altă precizare care este menționată pe ultima pagină cu privire la ABA Buzău care va trebui să informeze utilizatorii și autoritățile locale, se referă fix la creșterea nivelului de turbiditate. În mod evident, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că știm clar că nici primăriile, nici autoritățile nu au aflat, a spus Diana Buzoianu. 

Ministrul Mediului a reafirmat că, în cadrul mai multor ședințe, mai multe instituţii, inclusiv Hidroelectrica, au ridicat problema accesibilităţii la apă și de fiecare dată răspunsul din partea administraţiei de apă a fost acela că nu există riscuri privind oprirea apei. De asemenea, Buzoianu a explicat că, de fiecare dată, ABA Buzău-Ialomiţa „a dat asigurări” că turbiditatea poate creşte, dar apa va putea fi furnizată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna. Gândul publică Comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Buzoianu a spus azi ca nu a fost informată

Recomandarea video

Citește și

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru românii care se ceartă cu funcționarii publici. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat
17:34
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru românii care se ceartă cu funcționarii publici. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat
CONTROVERSĂ Cine conduce Apele Române şi cum au ajuns în funcție. Toate legăturile sunt politice
17:27
Cine conduce Apele Române şi cum au ajuns în funcție. Toate legăturile sunt politice
ECONOMIE Pensionarii au început să se împrumute de bani la CAR pentru cadouri și sărbători. Bătrânii nu au fonduri pentru alimentele de bază
15:48
Pensionarii au început să se împrumute de bani la CAR pentru cadouri și sărbători. Bătrânii nu au fonduri pentru alimentele de bază
EXCLUSIV Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”
13:31
Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”
Gândul de Vreme Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”
10:49
Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
21:14
Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
21:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
MARIUS TUCĂ SHOW Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct”
21:06
Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct”
POLITICĂ Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase”
21:01
Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase”
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”
20:58
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”
SPORT Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea
20:33
Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea

Cele mai noi