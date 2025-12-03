Criza apei din Prahova și Dâmbovița care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă a devenit un joc de pase între autoritățile statului, iar cei afectați stau la cozi pentru a obține apă cu porția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune într-o intervenție live pentru Antena 3 CNN că documentele publicate în spațiul public nu cuprind un paragraf important. Gândul a publicat în exclusivitate documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu.

Diana Buzoianu a pasat responsabilitatea crizei apei pe Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița (ABA) și pe ESZ Prahova. Ministra susține că în spațiul public au apărut doar 2 pagini din documentele care arată că ministerul știa ce s-ar putea întâmpla. Aceasta spune că cele două companii sunt principalele responsabile pentru această situație deoarece nu au venit cu nicio observație cu privire la creșterea turbidității apei.

„Documentul care a apărut în spațiu public cuprinde în mod convenabil doar două pagini. Prima pagină și ultima pagină. În pagina de la mijloc spune un paragraf foarte important. Se aduce în vedere de către ABA de la nivel local că există o posibilitate de turbiditate crescută în perioada aceasta și ESZ, operatorul de apă care ar fi trebuit să gestioneze această turbiditate, spune doar că ia la cunoștință. N-a adus nicio observație, nu a zis nimic, nu a menționat că el nu va putea să facă față cu privire la această creștere a turbidității. Bănuiesc că această altă precizare care este menționată pe ultima pagină cu privire la ABA Buzău care va trebui să informeze utilizatorii și autoritățile locale, se referă fix la creșterea nivelului de turbiditate. În mod evident, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că știm clar că nici primăriile, nici autoritățile nu au aflat”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a reafirmat că, în cadrul mai multor ședințe, mai multe instituţii, inclusiv Hidroelectrica, au ridicat problema accesibilităţii la apă și de fiecare dată răspunsul din partea administraţiei de apă a fost acela că nu există riscuri privind oprirea apei. De asemenea, Buzoianu a explicat că, de fiecare dată, ABA Buzău-Ialomiţa „a dat asigurări” că turbiditatea poate creşte, dar apa va putea fi furnizată.

Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna. Gândul publică Comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Buzoianu a spus azi ca nu a fost informată