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PSD decide marți dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Întâlnirea are loc la ora 14:00

PSD decide marți dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Întâlnirea are loc la ora 14:00
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Biroul Permanent Național al PSD se reunește marți, 6 octombrie 2026, începând cu ora 14.00, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Principalul subiect aflat pe agenda întâlnirii este susținerea sau nesusținerea de către PSD a lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

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Sorin Grindeanu a fost primul lider de partid care a reacționat, luni, după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Dincolo de declarațiile politice, liderul PSD nu a respins din start varianta unui Guvern condus de Niculescu, însă a avertizat că, în cazul în care acesta va continua politicile promovate de Ilie Bolojan, singura soluție rămasă ar fi organizarea alegerilor anticipate.

Grindeanu a anunțat că PSD se va reuni în Biroul Permanent Național pentru a analiza propunerea de premier și a precizat că partidul nu va participa și nu va acorda „voturi în alb” pentru o construcție politică pe care o consideră o nouă aventură politică.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook, după desemnarea lui Luca Niculescu.

În acest context, conducerea PSD urmează să stabilească astăzi, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național, dacă partidul va susține sau nu candidatura lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

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