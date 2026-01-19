PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare”

Tensiunile din coaliție devin din ce în ce mai apăsătoare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că PSD își consultă membrii pentru a decide dacă va mai rămâne la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan. Ea transmite că noul premier acționează unilateral și ignoră partenerii.

PSD, în procedură de consultare pentru ieșirea de la guvernare

„Suntem într o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare. În fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă” a transmis Vasilescu.

Întrebată dacă PSD ar putea declanșa o moțiune de cenzură sau dacă premierul poate fi schimbat, Vasilescu a spus că partidul ia în calcul ieșirea de la guvernare.

„Nu cred că va fi nevoie să depunem moțiune de cenzură. Ne trebuie doar să ne retragem pur și simplu din guvern. În niciun caz nu vom susține guvernul dreptei din opoziție” a precizat primarul Craiovei.

Aceasta a mai explicat că în momentul în care PSD părăsește guvernarea, executivul cade automat și trebuie reconfigurat în Parlament. În ceea ce privește scenariile de după o eventuală ieșire, inclusiv posibilitatea de a se uni cu AUR, Vasilescu nu a dorit să confirme nicio variantă.

„Nu luăm în calcul deocamdată niciun fel de opțiune. În momentul în care vom ieși de la guvernare vom face atunci strategia. Nu vreau să dau direcții înainte de consultare” a declarat ea.

Lia Olguța Vasilescu, acuzații la adresa lui Bolojan

Vasilescu a declarat că nu a discutat cu premierul după declarațiile din ultimele zile, dar susține că problema nu este una personală, ci de finanțare a Craiovei. Ea a anunțat că un memorandum privind alocarea banilor pentru reparații și achiziții de piese pentru sistemul de căldură va fi introdus în ședința de guvern, însă a subliniat că responsabilitatea aparține integral executivului.

„Electrocentrale Craiova nu este a primăriei, ci este a guvernului. Nu contează că noi am făcut un târg de Crăciun pe banii primăriei, fiind obligația guvernului României să asigure finanțarea pentru centrala din subordinea lor și unde eu nu pot să introduc bani de la primărie pentru că ar fi ilegal” a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul a acuzat Executivul că schimbă regulile după bunul plac. „Până acum toți prim miniștrii au alocat prin Ministerul Energiei banii necesari pentru reparații. Este primul an în care acest lucru nu se mai întâmplă” a spus ea.

Potrivit acesteia, premierul Ilie Bolojan refuză finanțarea pe motiv că nu vrea să investească într o gaură neagră. Vasilescu a subliniat însă că această companie asigură căldura pentru populația Craiovei și pentru Ford, al doilea mare producător industrial și contribuabil din România.

