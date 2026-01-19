Prima pagină » Știri politice » PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare”

PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare”

19 ian. 2026, 12:18, Știri politice
PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare”

Tensiunile din coaliție devin din ce în ce mai apăsătoare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că PSD își consultă membrii pentru a decide dacă va mai rămâne la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan. Ea transmite că noul premier acționează unilateral și ignoră partenerii.

PSD, în procedură de consultare pentru ieșirea de la guvernare

Suntem într o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare. În fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă” a transmis Vasilescu.

Întrebată dacă PSD ar putea declanșa o moțiune de cenzură sau dacă premierul poate fi schimbat, Vasilescu a spus că partidul ia în calcul ieșirea de la guvernare.

Nu cred că va fi nevoie să depunem moțiune de cenzură. Ne trebuie doar să ne retragem pur și simplu din guvern. În niciun caz nu vom susține guvernul dreptei din opoziție” a precizat primarul Craiovei.

Aceasta a mai explicat că în momentul în care PSD părăsește guvernarea, executivul cade automat și trebuie reconfigurat în Parlament. În ceea ce privește scenariile de după o eventuală ieșire, inclusiv posibilitatea de a se uni cu AUR, Vasilescu nu a dorit să confirme nicio variantă.

Nu luăm în calcul deocamdată niciun fel de opțiune. În momentul în care vom ieși de la guvernare vom face atunci strategia. Nu vreau să dau direcții înainte de consultare” a declarat ea.

Lia Olguța Vasilescu, acuzații la adresa lui Bolojan

Vasilescu a declarat că nu a discutat cu premierul după declarațiile din ultimele zile, dar susține că problema nu este una personală, ci de finanțare a Craiovei. Ea a anunțat că un memorandum privind alocarea banilor pentru reparații și achiziții de piese pentru sistemul de căldură va fi introdus în ședința de guvern, însă a subliniat că responsabilitatea aparține integral executivului.

Electrocentrale Craiova nu este a primăriei, ci este a guvernului. Nu contează că noi am făcut un târg de Crăciun pe banii primăriei, fiind obligația guvernului României să asigure finanțarea pentru centrala din subordinea lor și unde eu nu pot să introduc bani de la primărie pentru că ar fi ilegal” a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul a acuzat Executivul că schimbă regulile după bunul plac. „Până acum toți prim miniștrii au alocat prin Ministerul Energiei banii necesari pentru reparații. Este primul an în care acest lucru nu se mai întâmplă” a spus ea.

Potrivit acesteia, premierul Ilie Bolojan refuză finanțarea pe motiv că nu vrea să investească într o gaură neagră. Vasilescu a subliniat însă că această companie asigură căldura pentru populația Craiovei și pentru Ford, al doilea mare producător industrial și contribuabil din România.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026

Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul”

Recomandarea video

Citește și

Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
13:02
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
NEWS ALERT 🚨 Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
10:21
🚨 Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
10:00
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
FLASH NEWS Cum explică oamenii lui Nicușor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca: mesajul domniei sale către români este “nu umblu teleleu prin lume”
08:55
Cum explică oamenii lui Nicușor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca: mesajul domniei sale către români este “nu umblu teleleu prin lume”
FLASH NEWS PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
22:08
PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
FLASH NEWS Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”
21:33
Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
O singură noapte de somn ar putea prezice riscul pentru peste 100 de boli
VIDEO Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
13:44
Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
AUTO Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
13:32
Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
FLASH NEWS Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
13:28
Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
CONTROVERSĂ Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
13:28
Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
SPORT Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
13:19
Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
REACȚIE Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film
13:16
Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film

Cele mai noi

Trimite acest link pe