Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026

Coaliția de guvernare se întâlnește luni pentru prima dată în noul an. Se anunță o ședință tensionată, marcată de discuții pe acordul Mercosur și animozitățile dintre PSD și USR și reforma administrației, unde Bolojan le va cere liderilor de partide să fie de acord cu încă o asumare de răspundere în Parlament.

PSD îi cere explicații premierului pentru acordul Mercosur

Un nou scandal a zguduit Guvernul după ce Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a mandatat-o pe Iulia Matei, reprezentantul României din COREPER, să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, fără acordul Ministerului Agriculturii. Decizia a provocat reacții dure din partea PSD, care o acuză pe Țoiu de „trădare a intereselor fermierilor”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semneze Memorandumul privind acordul Mercosur și a transmis documentul nesemnat, după ce a avertizat în repetate rânduri că lipsa unor clauze clare de protecție a fermierilor va afecta grav agricultura românească.

Social-democrații au acuzat direct miniștrii USR de la Externe și ex-Economie, Oana Țoiu și Radu Miruță, că au avizat Memorandumul fără dialog și fără să țină cont de riscurile pentru producătorii români.

În acest context, PSD i-au solicitat premierului Ilie Bolojan să clarifice public dacă a avut cunoștință de mandatul transmis către COREPER și dacă a aprobat această decizie. Cum asta nu s-a întâmplat până în momentul de față, social-democrații vor ataca subiectul în ședința de coaliție.

Bolojan ar putea cere liderilor să fie de acord cu încă o asumare în Parlament

Premierul ar putea să le solicite liderilor să accepte o nouă angajare a răspunderii Guvernului, de această dată pentru pachetul de reforme din administrație. PSD transmite însă că nu mai este de acord cu această procedură și insistă ca noile măsuri să fie adoptate prin parcursul parlamentar obișnuit, poziție care contrazice intenția premierului de a accelera măsurile de reducere a cheltuielilor.

Autoritațile centrale și locale trebuie să reducă cu 10% cheltuielile de personal prin concedieri, diminuări de sporuri sau reorganizare instituțională, iar guvernul estimează că actul normativ va duce la diminuarea cheltuielilor statului cu peste 3 miliarde de lei anul acesta și cu aproximativ 6 miliarde anual, după 2026.

Dacă documentul va fi adoptat în ședința de guvern de săptămâna aceasta, Executivul își propune că acesta să devină rapid lege prin angajarea răspunderii în legislativ. Președinții PSD, PNL, USR și UDMR vor stabili calendarul acestei proceduri, care va avea loc cel mai probabil într-o sesiune extraordinară a parlamentului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Proiectul de măsuri administrative din România a fost publicat în transparență decizională

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice