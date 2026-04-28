Radu Miruță: „AUR, pe vremea premierului Cîțu, nu își arătase adevărat față cum și-a arătat-o de atunci încoace”

În cursul serii de luni, 27 aprilie 2026, Radu Miruță, Ministrul Apărării a făcut o comparație între partidul AUR cu care USR a dat jos un guvern și AUR care vrea cu PSD să îl dea jos pe premierul Ilie Bolojan. Vă reamintim că PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva premierului (vezi AICI).

„Să știți că sunt lucruri foarte diferite. Atunci USR-ului îi fuseseră dați afară 2-3 miniștri și erau pe banda rulantă «împușcați» ca la jocurile de rațele și vânătorii. Partidului Social Democrat, premierul Bolojean nu-i dat niciun ministru afară, nu este nicio decizie în acest guvern care a fost luată fără ca PSD să fie de acord și mai e un aspect: AUR, în vremea în care s-a întâmplat, pe vremea premierului Cîțu, nu își arătase adevărat față cum și-a arătat-o de atunci încoace”, a spus Radu Miruță, la B1TV.

„Nu era atât de demonstrat în rele”

Ministrul Apărării a fost întrebat dacă partidul AUR, la vremea respectivă, era mai „frecventabil” față de cel din prezent. El a răspuns că nu „mai frecventabil”. Însă „nu era atât de demonstrat în rele, nu era atât de demonstrat în apropierea asta față de Federația Rusă, nu era atât de demonstrat ca piedică a României înspre apropierea cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite. A făcut multe rele AUR de atunci până acum pe drumul de dezvoltare a României înspre Vest”.

