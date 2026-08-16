Radu Miruță a spus despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale că a aflat despre discuție din presă și că nu a apucat să vorbească direct cu premierul. Miruță consideră că trebuie aflat mai întâi ce au discutat cei doi, înainte să apară concluzii sau acuzații.

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Radu Miruță spune că doar a citit în presă despre întâlnirea lui Bolojan cu șefa CCR

Radu Miruță a spus la B1 TV că nu știe detalii despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, pentru că nu a discutat cu premierul pe această temă. El a explicat că, înainte ca oamenii să judece această întâlnire, trebuie să se știe clar care a fost subiectul discuției.

„Am citit doar în presă, nu am apucat să stau de vorbă cu primul-ministru. Contează care a fost subiectul acestor discuții”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță susține că țara are probleme mai importante

Miruță a ținut să amintească și de o situație din trecut. El a spus că, în urmă cu unul sau doi ani, judecători ai Curții Constituționale mergeau la biroul lui Marcel Ciolacu, iar acele întâlniri nu provocau aceeași reacție în spațiul public. Radu Miruță a mai spus că România are în acest moment multe probleme importante și că există multă dezinformare. În opinia sa, atenția trebuie să rămână pe lucrurile care contează pentru țară, inclusiv pe securitate și pe înzestrarea Armatei Române.

„Acum 1-2 ani judecători ai CCR ieșeau din biroul lui Ciolacu și nu mai era o problemă adusă în spațiul public. Într-o țară în care guvernul e interimar, în care sunt atât de multe aspecte importante pe care se întâmplă dezinformare, în care partide votează împotriva înzestrării Armatei Române trebuie să tragem aer în piept și să vedem care sunt interesele României”, a declarat Radu Miruță, la B1.

Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge luni, 17 august, la Senat

Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni pentru „clarificarea situației” cu privire la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, potrivit unui anunț transmis duminică senatorilor.

Anunțul vine la puțin timp după ce senatorul Ninel Peia (PACE) a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor cu privire la întrevederea neoficială dintre Bolojan și președinta CCR. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.

Solicitarea a fost depusă duminică, 16 august, la Biroul Permanent al Senatului României. Demersul, sprijinit de peste o treime dintre membrii Senatului, vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc discuția din 14 august 2026 dintre premierul demis și președinta CCR precum și evaluarea eventualelor consecințe instituționale.

Ninel Peia a anunțat că Biroul Permanent a aprobat convocarea unei ședințe extraordinare pentru ziua de luni, la ora 14:00. Liderul grupului PACE contestă cadrul în care au avut loc discuțiile și cere înființarea unei comisii speciale de anchetă pentru clarificarea situației:

„Am cerut azi o ședință a Biroului Permanent al Senatului pentru ziua de luni, ora 14. Au aprobat ora 14, ca să discutăm aspectele întâlnirii dintre doamna Tănăsescu, președinta CCR, și domnul Bolojan.

Eu consider că este necesară orice intervenție a Senatului. De ce întâlnirea nu s-a desfășurat la sediul Guvernului și nici într-un spațiu destinat activității Curții Constituționale, ci, potrivit informațiilor, chiar în biroul oficial al președintelui Senatului? Senatul are obligația instituțională de a clarifica în ce împrejurări un spațiu aflat în propria sa administrare a fost utilizat pentru o întrevedere neanunțată între conducătorul puterii executive și conducătorul puterii constituționale”, a declarat Ninel Peia.

Șefa CCR nu a negat că s-a întâlnit cu premierul demis

Președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, respinge categoric ideea că dosarele aflate pe rolul CCR ar fi fost discutate în afara cadrului legal.

Reacția a venit după informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă întâlnire între șefa CCR și Ilie Bolojan. Curtea spune că orice discuție despre cauzele aflate în analiză are loc doar în condițiile prevăzute de lege. Totuși, comunicatul CCR transmis sâmbătă, 15 august, nu spune dacă întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut sau nu loc. De asemenea, numele lui Bolojan nu apare în comunicat.