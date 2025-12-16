Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”

Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”

16 dec. 2025, 11:33, Știri politice

Nicușor Dan, aflat în Finlanda la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, spune că este „pesimist” că Rusia ar accepta orice variantă de pace în războiul cu Ucraina. Președintele a reiterat ideea că trebuie să sprijim Ucraina în continuare, tocmai ca linia frontului să nu se schimbe.

„Ce este important pentru noi, este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară pentru a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediat de după război. Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți și să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia”, spune Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan spune că în planurile aprobate de CSAT există toate scenariile posibile în cazul unei agresiuni ruse asupra României, dar important acum pentru noi este „să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențială agresiune”.

„În cadrul NATO, și corespondent în planuri aprobate de CSAT, există toate scenariile posibile. Ce e important pentru noi acum, este pe de o parte să sprijinim Ucraina pentru ca să păstreze linia frontului și în tot acest timp, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențială agresiune viitoare”, spune președintele.

