Răspunsul lui Bolojan pentru Grindeanu: „Nu voi demisiona”. Ce se va întâmpla după retragerea miniștrilor PSD din Guvern

Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Prezent în studio la B1 TV, remierul Ilie Bolojan a reacționat la criticile lansate de Sorin Grindeanu, care l-a acuzat că ar fi o piedică în calea prosperității României. Șeful Guvernului a invocat responsabilitatea comună a coaliției.

Cum îi răspunde Bolojan lui Grindeanu

Ilie Bolojan a subliniat că și-a asumat funcția într-un context economic complicat și cu susținerea actualei coaliții, sugerând că deciziile nu pot fi privite izolat sau atribuite unui singur actor politic.

Mi-am asumat mandatul de prim-ministru cu susținerea actualei coaliții într-o situație dificilă pentru România. Toți cei care astăzi explică cum trebuie rezolvat deficitul, care critică creșterile de taxe, nu și-au asumat atunci. Toate partidele am convenit un plan de guvernare care prevede ce trebuie făcut pentru a corecta deficitul”, a declarat premierul.

În replică la acuzațiile privind politicile economice, Bolojan a explicat că opțiunile pentru reducerea deficitului sunt, în esență, două: creșterea veniturilor sau reducerea cheltuielilor.

„Există două măsuri care pot fi luate pentru scăderea deficitului: ori îți crești veniturile, ori scazi cheltuielile”, a mai spus acesta.

„În funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier”, a precizat Bolojan.

Bolojan spune că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia

Premierul Ilie Bolojan susține că președintele României, Nicușor Dan, nu i-a cerut demisia din fruntea Guvernului. Am discutat și vom mai discuta, a dezvăluit premierul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu își va da demisia în cazul în care PSD îi va retrage sprijinul. De asemenea, șeful Guvernului a dezvăluit că nici președintele României nu i-a cerut să demisioneze în timpul unui interviu acordat duminică seara postului B1TV.

„Nu”, a răspuns Ilie Bolojan la întrebarea privitoarea la o eventuală cerere de demisie din partea lui Nicușor Dan.

„Am discutat cu dânsul despre această chestiune, vom discuta cu siguranță în următoarele zile despre criza care se prefigurează”, a adăugat Ilie Bolojan.

PSD va decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

