Un miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan este anunțat în Capitală, luni seara, în Piața Victoriei, în plin context tensionat în coaliția de guvernare, în ziua în care PSD decide dacă rămâne sau nu la guvernare. Mobilizarea grupărilor #rezist a început deja în online, iar mai multe figuri publice au intrat în joc.

Manifestarea este programată pentru 20 aprilie, de la ora 18:00, și vine pe fondul conflictelor tot mai vizibile dintre partenerii de coaliție, generate de măsurile economice și direcția politică a Guvernului.

Oana Pellea anunță mitingul pro-Bolojan

În paralel, pe Facebook a fost creat grupul „Susținem Ilie Bolojan”, care a strâns deja zeci de mii de membri și funcționează ca platformă de mobilizare. Actrița Oana Pellea a distribuit anunțul privind protestul pe rețelele sociale, semnalând susținerea pentru premier.

Tudor Chirilă a dat tonul: discurs politic pe scenă, înainte de protest

Mobilizarea nu a apărut din senin. Cu două seri înainte de protest, Tudor Chirilă a transformat un concert într-o platformă de mesaj politic, criticând dur clasa politică și modul în care religia este folosită ca instrument de influență.

În discursul său, artistul a vorbit, printre altele, despre liderii care rămân prea mult timp în funcții de putere, sugerând că durata mandatului devine, inevitabil, o problemă.

Luările sale de poziție nu sunt, de altfel, o noutate. În ultima perioadă, artistul a devenit tot mai critic la adresa lui Nicușor Dan, pe fondul deciziilor considerate în contradicție cu promisiunile inițiale.

Momentul culminant s-a produs recent, odată cu aprobarea conducerii marilor parchete. Într-o postare amplă pe rețelele sociale, solistul trupei Vama l-a catalogat pe președinte drept ”pesedist” și l-a acuzat de trădare. Chirilă a avertizat că șeful statului riscă să piardă sprijinul celor cărora le-a promis o Românie onestă.

La doar câteva ore după intervenția de pe scenă, Chirilă a continuat mesajul și pe Facebook:

„Ăsta este #momentuladevarului nu mizeria aia de campanie PSD care cu un tupeu vecin cu absurdul spune “ajunge”, adică, vezi Doamne, ei sunt salvatorii României. Sunt alături de Oana Gheorghiu până la capăt, chiar dacă știu că oamenii cinstiți nu au viață lungă în guvernele României. Citiți și distribuiți. Uite, Nicușor Dan, despre ce trebuie să vorbim când vorbim de PSD. Și să nu uităm nici că USL nu era posibil fără PNL și aripa lui coruptă”.

Marius Manole a sărit cu laude pentru Bolojan, înainte cu o zi de protestul din Piața Victoriei

În paralel, actorul Marius Manole a publicat pe Facebook un mesaj amplu, în care îl laudă pe Ilie Bolojan, pornind de la o întâmplare personală. Actorul a subliniat că premierul este un lider „vizionar”, care a știut încă de tânăr să ridice standardele și să-i împingă pe oameni să evolueze.

„Astăzi dimineață mi-am băut cafeaua la Oradea, pe terasa hotelului Astoria. Un hotel tare drăguț. Îmi place să stau chiar lângă teatru.

Iar doamna care mi-a adus cafeaua, o doamnă foarte drăguță, de altfel, cu care am vorbit despre ultima carte a Anei Blandiana, mi-a spus un lucru foarte tare.

A zis că domnul Bolojan e un vizionar.

Am întrebat: „În ce sens?”

„Păi e din satul meu. Și, când eram tineri, el a avut primul magazin din sat. Și pe ușa magazinului a scris: angajez vânzătoare doar cu bacalaureat.

Pe vremea aceea, în sat nu prea se făcea bacalaureatul. Majoritatea mergeau la școală profesională. Așa erau timpurile.

Și, cu toate astea, fetele din sat au început să învețe și și-au dat bacalaureatul ca să poată obține un job.”

Asta spune multe despre el.

Spune multe și despre noi.

Și spune multe despre cum se pot schimba lucrurile, dacă cineva are curajul să ridice ștacheta.

Nu e despre politică.

E despre viață.

Despre cum ar trebui să fie lucrurile.

Despre un fel de a gândi și despre un fel de a construi — cu baze solide, trainice, care să reziste în timp.

Nu e pentru cei care vor să sară imediat.

Nu e despre politică”, a scris Manole pe pagina sa de Facebook.

Mihai Șora: ”Ilie Bolojan are șansa de a deveni cel mai temeinic reformator al României postdecembriste”

Și pe pagina de Facebook a filosofului Mihai Șora, decedat în urmă cu trei ani, a fost postat un mesaj PRO Bolojan. Printre altele, „Șora” a subliniat că îl consideră pe premier un posibil mare reformator al României postdecembriste. În postare se menționează că Bolojan are calități precum seriozitatea și integritatea, dar că nu poate reuși singur, dacă este blocat de rețele de interese.

Caramitru și Guran intră în linia de mobilizare

În același registru, Andrei Caramitru a transmis un mesaj explicit de susținere pentru protest, sugerând un răspuns direct la tensiunile politice: „Dacă ei fac scandal și au început scandalul, zic că e bine să le răspundem”.

De asemenea, Moise Guran a intervenit în dezbatere cu o poziție radicală, cerând resetarea scenei politice: „Avem nevoie de alegeri anticipate”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

Decizie crucială în PSD, în aceeași zi cu protestul

Toate aceste reacții vin în contextul în care PSD urmează să decidă, chiar luni, dacă rămâne la guvernare. Ședința este așteptată cu interes, iar participarea liderilor, inclusiv a lui Sorin Grindeanu, ar putea influența decisiv viitorul coaliției.

AUTORUL RECOMANDĂ