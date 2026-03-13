Prima pagină » Știri politice » Guvernul Bolojan taie banii pentru biserici din bugetul pe 2026. Cum ar putea fi afectate proiectele și comunitățile religioase

13 mart. 2026, 13:28, Știri politice
Proiectul bugetului de stat pentru 2026 prevede o reducere a fondurilor alocate cultelor religioase, în special pentru construcția și modernizarea lăcașurilor de cult din România. Documentul elaborat de Guvernul Bolojan indică o scădere a bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte, în timp ce unele capitole, precum salarizarea personalului clerical sau sprijinul pentru comunitățile religioase din afara țării,  primesc creșteri marginale.

Potrivit proiectului de buget, cheltuielile totale alocate Secretariatului de Stat pentru Culte scad de la aproximativ 2,83 miliarde de lei în 2025 la circa 2,67 miliarde de lei în 2026, ceea ce reprezintă o reducere de peste 5%.

Cea mai mare diminuare apare la capitolul destinat construcției și reparației lăcașurilor de cult, unde fondurile sunt reduse la aproape jumătate față de anul anterior.

Pentru credincioși, măsura ar putea însemna întârzieri sau chiar blocarea unor proiecte de construcție și restaurare de biserici, în special în comunitățile mici, unde astfel de investiții depind în mare parte de sprijinul financiar al statului. În același timp, bugetul menține finanțarea pentru salariile personalului clerical și pentru sprijinirea unităților de cult românești din diaspora, care beneficiază de creșteri marginale.

Ajustări bugetare într-un context fiscal tensionat

Modificările apar în contextul în care Guvernul încearcă să limiteze deficitul bugetar și să redistribuie resurse către alte domenii. Bugetul pe 2026 estimează venituri de aproximativ 736,5 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile totale depășesc 860 de miliarde de lei, diferența fiind acoperită prin deficit.

Executivul mizează pe creșterea veniturilor din taxe, în special din TVA, amenzi și jocuri de noroc, pentru a susține aceste cheltuieli.

În acest context, reducerea unor programe de finanțare, inclusiv a celor destinate infrastructurii religioase, a fost inclusă în proiectul de buget ca parte a ajustărilor fiscale.

Salariile clericilor și sprijinul extern rămân relativ stabile

Deși finanțarea pentru construcția și renovarea bisericilor scade, alte componente ale sprijinului public pentru culte rămân relativ stabile sau cresc ușor.

Bugetul prevede creșteri marginale pentru salarizarea personalului clerical și neclerical, precum și pentru programele de sprijinire a unităților de cult românești din afara țării.

Finanțarea cultelor din diaspora a fost în ultimii ani o prioritate a statului român. De exemplu, în 2025 Guvernul a alocat peste 80 de milioane de lei pentru proiecte religioase în străinătate, destinate construirii sau modernizării lăcașurilor de cult și spațiilor comunitare.

Cum sunt finanțate cultele religioase

În România, statul sprijină financiar cultele religioase recunoscute prin mai multe mecanisme. Fondurile sunt utilizate pentru:

  • salarizarea clerului și a personalului neclerical;

  • restaurarea și întreținerea lăcașurilor de cult;

  • activități sociale și filantropice;

  • programe educaționale și culturale.

În anii anteriori, sumele alocate au fost semnificative. De exemplu, doar prin Secretariatul de Stat pentru Culte și alte programe bugetare, finanțarea totală pentru culte a ajuns la miliarde de lei anual, incluzând și salariile profesorilor de religie sau alte forme de sprijin public.

