Vești bune pentru schiori | Domeniul Schiabil Sinaia se dezvoltă: Pârtie pentru începători la Cota 1400, baby-lift la 2000 și două cabane noi

Asociația Sportivă Academia de Snowboard Toma Mortila are o veste bună pentru schiori. Domeniul Schiabil Sinaia va avea două cabane noi, una în Valea Dorului și alta (în construcție) în Valea Soarelui.

„În sfârșit vom avea la Sinaia o pârtie de inițiere – începători la 1400, deja se amenajează pârtia care va avea o bandă”, este mesajul de pe pagina As. Sportivă Academia de Snowboard Toma Mortila.

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„La cota 2000 în vechiul plat se montează un baby lift. Bonus! Covor de îmbarcare telescaun Valea Soarelui!

Hotel 1400 și Drumul Cotei care probabil va fi gata în sezonul 2027 – 2028”, mai anunță asociația.

Sursa foto: Facebook / As. Sportiva Academia de Snowboard Toma Mortila