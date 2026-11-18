Avocatul Toni Neacșu, fost judecător și fost membru CSM, critică dur difuzarea pe Antena 3 CNN a fotografiilor făcute de anchetatori în locuința lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Fostul magistrat avertizează că problema depășește simpla încălcare a vieții private și arată că instituțiile statului nu sunt capabile să își păzească propriile dosare penale.

Într-o postare de pe Facebook, Toni Neacșu a explicat faptul că fotografiile făcute de polițiști sau procurori la o percheziție nu sunt simple imagini, ci probe oficiale din dosar, care trebuie păstrate secrete prin lege.

„Problema de fond este alta și mai gravă: statul nu a fost în stare să păstreze confidențialitatea unor probe pe care el însuși le-a strâns, intrând cu mandat în casa unui om. Nu mă interesează că acest om e cercetat penal și trimis în judecată și nici persoana sa”, a scris avocatul Toni Neacșu.

Cum au ajuns în presă fotografiile din casa lui Călin Georgescu

Fostul judecător subliniază că legea le permite anchetatorilor să intre în casa unui om doar pentru a strânge probe, în cazul acesta Călin Georgescu, fără să îi expună public viața privată. Indiferent din ce dosar provin fotografiile difuzate de Antena 3 CNN, jurnaliștii nu aveau dreptul legal să le primească sau să le vadă.

Toni Neacșu arată că imaginile puteau pleca doar din două locuri, ambele închise publicului:

Dosarul aflat încă în anchetă la procurori, care vizează căutarea unor microfoane în locuință – o investigație secretă prin lege.

Dosarul trimis în judecată pentru înșelăciune, aflat acum pe masa judecătorilor de la Tribunalul Ilfov, în faza în care se verifică dacă probele au fost strânse legal – o etapă la care presa nu are acces.

„În ambele ipoteze, dosarul se afla în custodia unei autorități a statului, parchetul sau instanța. Ea hotărăște cine îl vede,cine primește copii și în ce condiții, și tot ea trebuie să poată spune, în orice moment, prin mâna cui a trecut fiecare filă.De aceea, oricine ar fi fost cel care a dat fotografiile, eșecul este, înainte de toate, al statului”, explică fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Cine riscă dosar penal și ce sancțiuni poate primi televiziunea

Dincolo de vina instituțiilor, Toni Neacșu a explicat exact ce riscă atât persoana care a scurs fotografiile din dosar, cât și televiziunea care le-a difuzat. Acesta susține că, dacă imaginile au fost date de un procuror, judecător, polițist sau grefier, acesta riscă un dosar penal pentru compromiterea intereselor justiției.

În cazul în care imaginile au ajuns la jurnaliști de la un avocat, acesta riscă atât sancțiuni profesionale, cât și un dosar penal pentru divulgarea unor date din viața privată și a unor informații secrete din dosar.

Televiziunea răspunde în fața Legii audiovizualului, care interzice difuzarea imaginilor din interiorul unei locuințe fără acordul scris al proprietarului. Există o excepție care se aplică doar în cazul în care imaginile dovedesc direct o infracțiune. „O bibliotecă, un birou și câteva tablouri nu probează nimic”, punctează Toni Neacșu.

Ce ar trebui să facă instituțiile statului și ce poate face familia Georgescu

Fostul judecător spune că parchetul și instanța care au avut dosarele trebuie să verifice imediat cine a cerut copii după acte și să anunțe public rezultatul, iar Inspecția Judiciară ar trebui să deschidă propria anchetă. „Tăcerea instituțiilor ar fi a doua parte a aceluiași eșec”, avertizează el.

În același timp, persoanele afectate pot depune plângere penală pentru a se afla cum au ieșit fotografiile din dosar, pot reclama postul TV la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și pot cere despăgubiri în instanță pentru încălcarea vieții private, inclusiv în numele copiilor care locuiesc în casă.

În finalul mesajului său, Toni Neacșu avertizează că în aceste dosare reapar practici vechi și ilegale de compromitere publică a unor persoane înainte ca instanța să dea un verdict.

„Eu sunt printre cei care susțin că justiția s-a eliberat de metehnele terorii judiciare instituite de trinomul DNA-SRI-Presă în deceniul negru. Cu toate acestea, absolut toate mecanismele ilegale cu care ne obișnuisem atunci de compromitere a cuiva înainte de a i se stabili vinovăția le văd activate în aceste dosare ale lui Călin Georgescu”,conchide avocatul.