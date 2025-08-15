Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”

Dacă Trump ar fi „arhitectul păcii”, Hillary Clinton l-ar nominaliza pentru Premierul Nobel. Fosta adversară democrată a lui Donald Trump, Hillary Clinton, l-a tachinat pe președintele american cu Premiul Nobel pentru Pace, recunoscând că ar face această propunere, dacă liderul de la Casa Albă va ajuta la încheierea războiului din Ucraina. Însă, fără a-i permite președintelui Vladimir Putin să ia teritorii de la vecinul său.

Afirmația a fost făcută în podcastul „Raging Moderates”, postat vineri, cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

„Sincer, dacă ar putea pune capăt acestui război teribil, dacă l-ar putea pune fără a pune Ucraina într-o poziție în care ar trebui să-și cedeze teritoriul agresorului, dacă ar putea cu adevărat să se opună lui Putin – ceva ce nu am mai văzut, dar poate că aceasta este oportunitatea – dacă președintele Trump ar fi arhitectul acestui lucru, l-aș nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Clinton, citată de New York Post.

„Pentru că scopul meu aici este să nu permit capitularea în fața lui Putin”, a adăugat ea.

