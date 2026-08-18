Fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, cere, într-o postare pe rețelele sociale, o nouă definiție în DEX pentru expresia „dublă măsură”, pe care o asociază cu modul de guvernare al PNL și USR. Acesta numește cele două formațiuni „Alianța Bolofile” și susține că acestea folosesc standarde diferite atunci când judecă aceleași situații, în funcție de persoanele sau partidele vizate.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete a cerut, în mod ironic, ca expreia „dubla măsură” să primească o nouă definiție în DEX care să exprime modul de guvernare al „Alianței Bolofile PNL-USR”.

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„FAC UN APEL PUBLIC: „DUBLA MĂSURĂ” MERITĂ O NOUĂ DEFINIȚIE ÎN DEX. Dublă măsură: modul de guvernare al Alianței Bolofile PNL–USR”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Rogobete: „Când e vorba despre alții, e atac la democrație”

Fostul ministru a explicat și ce înțelege prin „dublă măsură”. Acesta susține că, în momentul în care sunt vizați membri altor formațiuni politice este vorba despre atac la democrație, dezastru, teroare și sfârșitul statului de drept. În schimb, atunci când e vorba de membri PNL sau USR, spune Rogobete, aceeași situație este prezentată drept „reformă”.

„Când e vorba despre alții, e atac la democrație, e dezastru, e teroare, e sfârșitul statului de drept. Se cer demisii, anchete și explicații. Când e vorba despre ei, exact același lucru devine, printr-o minune lingvistică, transparență, normalitate și reformă”, susține Alexandru Rogobete.

„Au schimbat definițiile după interes”

În continuarea mesajului, Alexandru Rogobete acuză PNL și USR că au schimbat definițiile în funcție de propriul interes politic. Fostul ministru subliniază că cele două formațiuni au împărțit societatea în „buni” și „răi” și au transformat ipocrizia într-un instrument de guvernare.

„Așa au făcut politică ani întregi. Au schimbat definițiile după interes, au împărțit oamenii în «buni» și «răi» și au transformat ipocrizia într-o metodă de guvernare. Au promis că vor face. Că vor drege. Că vor reforma România. Că ei sunt altfel”.

De asemenea, Rogobete critică și promisiunile făcute de PNL și USR. Potrivit acestuia, partidele au susținut că vor reforma România și că vor aduce o schimbare în modul de administrare a țării. În schimb, susține acesta, rezultatele sunt total opuse promisiunilor făcute.

Fostul ministru critică rezultatele PNL-USR

Fostul ministru al Sănătății mai spune că în locul reformelor promise, România s-ar fi ales cu mai multă dezbinare și neîncredere. Acesta susține că actuala guvernare a redus salariile și investițiile.

„Și ce rămâne în urma lor? Nu reforme. Nu construcție. Nu o Românie mai puternică. Rămân ură, dezbinare, neîncredere și speranțe tăiate. Au tăiat salarii și investiții, dar cel mai grav este că au început să taie aripile unei țări care are nevoie să creadă din nou în ea însăși”.

În finalul mesajului, Rogobete vorbește despre nevoia de schimbare a modului în care este condusă România și subliniază că țara are nevoie, mai mult ca oricând, să își recapete speranța.