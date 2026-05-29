România amenință cu măsuri diplomatice după prăbușirea dronei în Galați. MAE: „O escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federației Ruse”

România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian, transmite vineri dimineața Ministerul Afacerilor Externe (MAE) după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc din Galați.

MAE susține că incidentul reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federatiei Ruse și cere accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

„România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian. România a informat Aliații și Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România”, se arată într-un comunicat al MAE.

Ministerul transmite că Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranta cetățenilor.

„Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului”, mai spun reprezentanții MAE.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit la Galati pe acoperișul unei locuințe, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Avioane și un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești.

