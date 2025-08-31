Nicușor Dan spune că Ion Ceban l-a contactat pentru o întâlnire, în perioada mandatului la Primăria Capitalei. Fostul primar general spune că nu l-a primit, întrucât a fost sfătuit de „servicii” să nu o facă.

Aflat în vizită în Republica Moldova, șeful statului a comentat cazul Ceban, într-un interviu la PRO TV Chișinău.

„E o chestiune de Securitate. Nu pot să spun mai multe. Am fost informat de dosar înainte să se ia această decizie. E o chestiune de securitate și legată și de ceilalți doi”, răspunde Nicușor Dan.

Întrebat cine sunt „ceilalți doi”, dacă este vorba despre Natalia Morari și Vasile Tarlev, Nicușor Dan răspunde râzând: „aproape de adevăr”

„Aproape de adevăr…da, da, da…”

„Am fost sfătuit să nu-l primesc”

Șeful statului dezvăluie că serviciile l-au sfătuit să nu-l primească în vizită pe primarul general al Municipiului Chișinău.

„Domnul Ceban a încercat de 2 sau 3 ori să vină, cât am fost la Primărie. Când venea el prin România să se întâlnească cu noi, eu ca primar aveam contacte cu serviciile. Am fost sfătuit să nu-l primesc. Nu l-am primit”, povestește președintele României.

Nicușor Dan respinge acuzațiile lui Ion Ceban, care a pus pus interdicția sa pe seama unei „răfuieli politice” a regimul de la guvernare de la Chișinău (n.r. Partidul Acțiune și Solidaritate), ajutat de Administrația de la București.

„A fost o decizie a statului român, bazată pe fapte. Dosarul mi-a fost adus la cunoștință și faptele sunt certe”, spune el.

Pe 9 iunie, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a primit interdicție de a mai intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

În ziua declarațiilor președintelui Nicușor Dan, Ion Ceban se află la Roma, în ciuda interdicției de a călători în spațiul Schengen. CITEȘTE ARTICOLUL AICI.

