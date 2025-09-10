„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse

„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea”, transmite Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua X.

Șeful statului consideră că Rusia „trebuie presată să vină la masa negocierilor”.

„Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și în special Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigure. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi”.

Rușii au lansat în noaptea de marți spre miercuri sute de drone și zeci de rachete către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au fost vizate 15 regiuni. Mai multe drone au intrat și în spațiul aerian polonez.

Confirmarea a venit de la prim-ministrul Donald Tusk, care a spus că un „număr imens” de drone au pătruns, unele dintre ele fiind doborâte ca amenințări directe.

Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, avioanele NATO au fost implicate în răspunsul la o potențială amenințare în spațiul aerian al unui aliat.

