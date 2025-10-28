Prima pagină » Știri politice » S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole

S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 13:29, Știri politice
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA- Dan Voiculescu. Acesta a sesizat, luni, Curtea Constituţională, iar maţi a şi fost stabilit termenul de judecare. 

Curtea Constituţională a României a transmis marţi termenul de judecată pentru dosarul referitor la neconstituţionalitatea legii în baza căreia funcţionează Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Magistraţii CCR vor stabili, în şedinţa din 26 noiembrie, dacă sesizarea referitoare la Legea privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare este întemeiată sau, nu.

Sesizarea de neconstituționalitate face referire la faptul că, prin conținutul său normativ, dispozițiile articolului unic din lege încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 44, art.73 alin. (3) lit. m), 76 alin. (1), art. 135, art. 136 și art. 147 alin. (4) din Constituția României.

