Sancțiune blândă la Guvern pentru ofițerul de presă care a bruscat jurnaliștii în Parlament. Ce „amendă” a primit

Guvernul a rezolvat problema ofițerului de presă care a împins jurnaliștii în Parlament, în timp ce încercau să vorbească cu premierul Ilie Bolojan. Nu l-au dat afară, ci i-au tăiat salariul cu 5% pentru o lună. „Abaterea disciplinară” a ofițerului de presă arată de fapt „războiul” dus de Guvern cu jurnaliștii.

„Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuții de ofițer de presă din cadrul Direcției Comunicare și Relații cu Presa, implicat în situația din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, și-a încheiat activitatea.

Comisia a constatat săvârșirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancționat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată.”, a transmis marți Guvernul.

Jurnaliștii, împiedicați să discute cu premierul Ilie Bolojan

Mai mulți jurnaliști din Parlament au fost împiedicați fizic de un angajat al Guvernului să se apropie de premierul Ilie Bolojan pentru a-i pune întrebări. Incidentul a avut loc pe 26 noiembrie 2025, după ce președintele a prezentat în Parlament Strategia Naţională de Apărare a Ţării. Atunci când grupul de reporteri s-a apropiat de prim-ministru, un bărbat – identificat ulterior ca ofițer de presă al Guvernului – a făcut zid între jurnaliști și prim-ministrul Bolojan.

Primul comunicat de presă în care se prezentau scuze pentru comportamentul ofițerului de presă:

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare.

De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta.

Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat.

Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei”, transmite Guvernul.

Într-o scrisoare inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent şi ActiveWatch, unsprezece ONG-uri şi 20 de jurnalişti îi atrag atenţia premierului Ilie Bolojan că a anunţat „un Guvern al transparenţei”, dar „atitudinea nu este doar de opacitate, ci chiar şi de agresivitate în relaţia cu presa”. Scrisoarea este publicată ca urmare a incidentului care a avut loc în Parlament.

Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public

Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament