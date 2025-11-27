Bine ați venit în „România Onestă” a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele României „uită” zâmbitor toate promisiunile pe care le-a făcut românilor, în campania electorală, nu este imparțial, așa cum i-o cere chiar Constituția României, face gafă după gafă și gesturi de neînțeles. În același timp, la Guvern continuă „războiul” cu jurnaliștii. În centrul atenției se află chiar Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al lui Bolojan, dar și oamenii pe care îi coordonează.

A venit „onestitatea” la putere în România, doar că interpretarea dată la Președinție și la Guvern este una nu numai uluitoare, ci și îngrijorătoare pe termen lung.

Ioana Ene Dogioiu ar vrea ca jurnaliștii să pună mai puține întrebări

Într-o Românie afectată dramatic de măsurile de austeritate luate de premierul Bolojan, transparența la nivel guvernamental este esențială. Românii vor explicații pentru scăderea nivelului de trai, pentru creșterea inflației sau pentru „ascensiunea” alarmantă a cursului euro.

În același timp, jurnaliștii nu doresc să facă doar act de prezență și „figurație” la conferințele de presă organizate la Palatul Victoria.

Numai că Ioan Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului României, pare a se ghida după principiul „cu cât mai puțin întrebări puse de jurnaliști, cu atât mai multă liniște în biroul lui Bolojan”.

Ioana Ene Dogioiu a mers până acolo încât i-a cenzurat pe jurnaliștii care îi adresau întrebări vicepremierului Oana Gheorghiu, numită în funcție de Ilie Bolojan în ciuda unor declarații controversate din trecut, atunci când critica vehement administrația Trump.

Oana Gheorghiu a fost întrebată dacă nu se află în incompatibilitate în cazul în care ar fi președinte onorific la ONG-ul „Dăruiește Viață”, iar Ioana Ene Dogioiu a interveni brusc și i-a luat apărarea acesteia.

„Despre orice alte forme de incompatibilitate, este alegerea doamnei vicepremier unde și când o clarifică. Alegerea este să nu amestecăm lucrurile. Incompatibilitate morală nu există. Nu discutăm aici despre probleme din afara reformei companiilor”, a spus Ioana Ene Dogioiu.

Omul Ioanei Ene Dogioiu bruschează jurnaliști pe holurile Parlamentului: „Regretăm excesul de zel”

Miercuri – 26 noiembrie 2025 -, chiar pe holurile Parlamentului, a avut loc un incident uluitor. Premierul Ilie Bolojan a fost prezent pentru ședința în care președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, numai că un ofițer de presă din „echipa Dogioiu” a făcut exces de zel pentru ca jurnaliștii să nu îl „deranjeze” pe premierul României.

Jurnaliștii prezenți au fost împiedicați să se apropie de premierul Ilie Bolojan de către „omul lui Dogioiu”

Acesta s-a pus în fața jurnaliștilor, iar pe unii i-a împins.

Potrivit imaginilor, bărbatul le-a blocat trecerea și i-a prins de mâini atunci când se îndreptau cu telefonul spre premier.

Același bărbat a împins un jurnalist care a încercat să treacă pe lângă el și să ajungă mai aproape de Ilie Bolojan.

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta”, s-a transmis prin intermediul unui comunicat.

Ioana Ene Dogioiu a venit cu o precizare, în contextul scandalului, și a spus că Ilie Bolojan „face declarații presei doar în cadru organizat”.

„De la începutul mandatului, premierul a explicat că face declarații presei doar în cadru organizat, adică interviuri, declarații și conferințe de presă”, l-a apărat Ioana Ene Dogioiu pe Ilie Bolojan.

Aleși apropiați de Ilie Bolojan inițiază proiecte de lege care să limiteze accesul la informații de interes public

7 liberali apropiați de Ilie Bolojan au dorit să limiteze accesul la informațiile publice. Parlamentarii PNL au vrut să modifice legea 544/2001, care le permite românilor să chestioneze autoritățile și au inventat informația „cu regim special”.

După ce declarațiile de avere au fost „ascunse”, în colimatorul apropiaților lui Bolojan a intrat Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Propunerea venită din partea PNL definește drept „informație cu regim special” orice element legat de cercetări științifice, metodologii, secrete comerciale sau patente.

sau patente. Decizia intrării în această categorie aparține exclusiv conducătorului instituției de stat, nu unei autorități independente.

Constituția României garantează, prin Art. 31, accesul neîngrădit la informații de interes public.

Inițiativa a fost semnată de deputații PNL Dragoș Fănică Ciobotaru, Adrian Felician Cozma, Adrian Mocanu, Ciprian Pandea, George Scarlat, Robert Sighiartău, Dumitru Ţiplea. Cel din urmă este considerat „locotenentul” premierului Ilie Bolojan, iar Adrian Felician Cozma e șeful PNL Satu Mare.

Ulterior, cei 7 liberali apropiați de Ilie Bolojan au reconsiderat acest proiect legislativ și – cum inițiativa lor declanșase o presiune imensă în opinia publică – au decis să-și retragă propunerea.

„Inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public au decis retragerea acestuia”, au transmis reprezentanții PNL.

„Propunerea legislativă a PNL este foarte probabil neconstituţională, este cu siguranţă imorală, şi vine şi ca o jignire la adresa cetăţenilor. Cu trufie, parlamentari ai PNL se plasează deasupra corpului cetăţenesc, privesc alegătorii cu dispreţ şi îi consideră inamici naturali ai instituţiilor publice, adică ai statului”, au transmis, printr-o scrisoare deschisă preşedintelui PNL, 15 asociaţii şi organizaţii civile.

Ilie Bolojan interzice accesul fotoreporterilor la începutul ședințelor de guvern

Înainte de venirea lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului, jurnaliștii și fotoreporterii aveau acces în sală, înaintea ședințelor de guvern. Numai că premierul României le-a trântit, pur și simplu, ușa în nas.

În fața protestelor și după ce au fost primite apeluri pentru ca situația să revină la normalitate, Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvântal Guvernului, a încercat să explice de ce s-a luat o astfel de decizie.

„⁠În privința accesului înaintea ședinței de guvern, din verificările făcute de Direcția de comunicare, practica europeană este aceea de a nu permite accesul, singura excepție identificată fiind Polonia”, a spus Ioana Ene Dogioiu.

Agenda premierului e ținută la secret. La Palatul Victoria funcționează „Legea Tăcerii”

Atunci când a devenit premier al României, Ilie Bolojan oferea imaginea unui lider eficient, decis să se înhame la rezolvarea tuturor problemelor din țară.

Transparența și comunicarea permanentă cu cetățenii păreau a fi „literă de lege”, numai că totul s-a schimbat radical după preluarea funcției.

Agenda premierului Bolojan – un document „oglinda” al activității zilnice a prim-ministrului României – este păstrată la secret, iar pe site-ul guvernului sunt zile întregi în care nu este trecut niciun eveniment.

Exemplul 1

În data de 27 august, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Agenția urma să confirme ratingul de țară al României după reformele impuse de executiv. Pe agenda publică a premierului nu a fost trecut, însă, niciun eveniment.

Exemplul 2

În data de 30 septembrie, „legea tăcerii” a funcționat din nou. Premierul Bolojan s-a întâlnit cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), Jeroen Clicq.

Pe agenda oficială a guvernului a fost publicat același text sec: „Nu există evenimente publice programate în această zi”.

Exemplul 3

În data de 1 octombrie, Ilie Bolojan a avut o agendă plină. Întâlniri cu producătorii de carne de porc, discuții despre finanțările europene din programul SAFE și o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Doar că pe agenda publică a premierului a fost trecută doar… ședința de guvern de ora 16:00.

Secretomania de la Cotroceni, adusă de Bolojan la Palatul Victoria

Mai mult, surse guvernamentale au dezvăluit, pentru Gândul, că premierul Bolojan a „plusat” la capitolul „Legea Tăcerii” și le-ar fi cerut miniștrilor din subordine să evite contactul cu presa.

„Să nu mai dea informații pe surse”, ar fi transmis Bolojan, iritat, după ce câteva detalii din ședințele de guvern au ajuns în presă.

Se mai spune, printre angajații Guvernului, că Ilie Bolojan a adus secretomania de la Cotroceni. În timpul unei ședințe cu liderii coaliției, Bolojan le-ar fi cerut tuturor să lase telefoanele la intrare, pentru a evita scurgerea de informații către presă.

