Prima pagină » Știri politice » Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri

Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri

Alexandru Tudor
16 sept. 2025, 10:48, Știri politice
Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri

Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 11.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice susțin că două dintre subiecte vor fi cel al plafonării prețurilor la alimentelor de bază, dar și cel al reformei administrației publice locale.

De asemenea, surse din PSD au transmis că partidul va merge la ședința coaliției cu programul de relansare economică, pentru a îl prezenta partenerilor politici.

Pe de o parte, în ceea ce privește plafonarea prețurilor la alimentele de bază, PSD se opune eliminării măsurii. Surse din partid au precizat pentru Gândul că social-democrații vor face presiuni asupra premierului pentru ca măsura să fie prelungită.

Dacă Ilie Bolojan va refuza, PSD ia în calcul să adopte măsura plafonării prețurilor la alimentele de bază în Parlament, au mai spus surse politice. Gândul a scris marți în exclusivitate despre această intenție.

Pe de altă parte, liderii coaliției vor încerca să cadă de acord pe câteva dintre detaliile reformei administrației publice locale. Surse politice susțin, însă, că nu va fi ultima ședință a coaliției în care se va discuta despre acest subiect.

Miercuri după-amiază urmează ca la Guvern să aibă loc o discuție cu reprezentanții angajaților din primării, astfel că va mai fi nevoie de o ședință de coaliție ulterioară.

De asemenea, surse din interiorul PSD au transmis că partidul va merge în ședința coaliției cu programul de relansare economică. Creație proprie a PSD, programul a fost prezentat chiar de Sorin Grindeanu, liderul interimar al partidului, săptămâna trecută.

Astfel, PSD va prezenta măsurile propuse celorlalți parteneri de coaliției. Sorin Grindeanu transmitea săptămâna trecută că este de acord inclusiv cu propuneri din partea colegilor din alianță.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție

Citește și

ULTIMA ORĂ Claudiu Năsui contrazice „propaganda economică” clamată de Ilie Bolojan: „Realitatea e și mai sumbră”
10:00
Claudiu Năsui contrazice „propaganda economică” clamată de Ilie Bolojan: „Realitatea e și mai sumbră”
POLITICĂ Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit
23:04
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit
POLITICĂ Nicușor Dan se vaită de prea mult bine. Copleșit de atenția lui Pahonțu și a agenților SPP: Sunt așa multe măsuri de securitate
23:00
Nicușor Dan se vaită de prea mult bine. Copleșit de atenția lui Pahonțu și a agenților SPP: Sunt așa multe măsuri de securitate
POLITICĂ Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi
22:55
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi
POLITICĂ Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui
22:42
Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui
INEDIT Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite
22:09
Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite
Mediafax
Dominic Fritz recunoaște: Liderii coaliției nu reușesc să se înțeleagă pe reforma administrației, se transmite „un semnal prost”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Surpriza zilei: Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Mamele din România ar putea primi suma de 2.250 de lei, timp de un an
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Este acuzat de tentativă la lovitură de stat
Evz.ro
Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul faptei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
ALINA, în vizorul fetelor din „Casa Iubirii”! Cum a reacționat Lia când a văzut-o alături de Robert în CAMERA ROȘIE: „Mai frumoasă nu există”. Noua concurentă a atras deja toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre oprire și staționare?
PODCAST Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
11:21
Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
EXTERNE JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
11:13
JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
EXTERNE Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
11:10
Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
ACTUALITATE Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
11:07
Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
BREAKING NEWS Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
11:00
Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
VIDEO Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
10:57
Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”