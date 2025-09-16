Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 11.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice susțin că două dintre subiecte vor fi cel al plafonării prețurilor la alimentelor de bază, dar și cel al reformei administrației publice locale.

De asemenea, surse din PSD au transmis că partidul va merge la ședința coaliției cu programul de relansare economică, pentru a îl prezenta partenerilor politici.

Pe de o parte, în ceea ce privește plafonarea prețurilor la alimentele de bază, PSD se opune eliminării măsurii. Surse din partid au precizat pentru Gândul că social-democrații vor face presiuni asupra premierului pentru ca măsura să fie prelungită.

Dacă Ilie Bolojan va refuza, PSD ia în calcul să adopte măsura plafonării prețurilor la alimentele de bază în Parlament, au mai spus surse politice. Gândul a scris marți în exclusivitate despre această intenție.

Pe de altă parte, liderii coaliției vor încerca să cadă de acord pe câteva dintre detaliile reformei administrației publice locale. Surse politice susțin, însă, că nu va fi ultima ședință a coaliției în care se va discuta despre acest subiect.

Miercuri după-amiază urmează ca la Guvern să aibă loc o discuție cu reprezentanții angajaților din primării, astfel că va mai fi nevoie de o ședință de coaliție ulterioară.

De asemenea, surse din interiorul PSD au transmis că partidul va merge în ședința coaliției cu programul de relansare economică. Creație proprie a PSD, programul a fost prezentat chiar de Sorin Grindeanu, liderul interimar al partidului, săptămâna trecută.

Astfel, PSD va prezenta măsurile propuse celorlalți parteneri de coaliției. Sorin Grindeanu transmitea săptămâna trecută că este de acord inclusiv cu propuneri din partea colegilor din alianță.

RECOMANDAREA AUTORULUI: