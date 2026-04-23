Deși are rolul de mediator între partide, potrivit Constituției, Nicușor Dan a avut mai mult o funcție decorativă în consultările de miercuri de la Cotroceni. În opinia invitatului lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistul Doru Bușcu, prestația șefului statului a lăsat mult de dorit. Practic, după 3 ore de consultări cu partidele implicate în criză la Cotroceni, Nicușor Dan a ieșit să transmită… nimic.

Doru Bușcu: Nu e în atribuția lui să comenteze ce platouaș a prezentat fiecare partid. El ar fi trebuit să spună, uite situația e așa, îmi iau 3 zile… el întotdeauna are nevoie de mai mul timp. Joia viitoare, la ora 16,20, ies și vă spun ce e de făcut. Am sfătuit partidele, am dat un nou termen ca să discutăm cum putem rezolva ca să ieșim din acest impas… Din gura președintelui a ieșit ieri un val de neant, după consultări. Dacă vii șovăitor, dacă vii cu dezescaladarea oamenii nu înțeleg.

Ionuț Cristache: Cum nu înțeleg românii, Doru? Ce e de înțeles? E gol acolo, e o carcasă.

Românii, fără președinte ”tătuc”

Bușcu: Au fost doi președinți care au liniștit poporul, Iliescu, care nu spunea mare lucru, dar aveai senzația că știe ce vorbește. Și avea un zâmbet, zâmbea și oamenii se linișteau. Dacă tataia zâmbește înseamnă că nu e grav. Și Băsescu, venea și spunea, nicio problemă, știu ce facem. Chiar dacă spunea o prostie, era altceva. Totuși ăsta nu doarme. Mai bea un șpriț, dar are sub control lucrurile. Iohannis nu a transmis niciodată vreun strop de încredere. Constantinescu a făcut eforturi mari, dar societatea nu era pregătită pentru tipul lui de mesaj. Peste Nicușor putem să sărim, să ne resemnăm că nu poate mai mult.

