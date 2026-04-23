Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nicușor Dan, absent în furtuna politică. Bușcu: Un val de neant/Ne putem resemna că nu poate mai mult

Nicușor Dan, absent în furtuna politică. Bușcu: Un val de neant/Ne putem resemna că nu poate mai mult

Deși are rolul de mediator între partide, potrivit Constituției, Nicușor Dan a avut mai mult o funcție decorativă în consultările de miercuri de la Cotroceni. În opinia invitatului lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistul Doru Bușcu, prestația șefului statului a lăsat mult de dorit. Practic, după 3 ore de consultări cu partidele implicate în criză la Cotroceni, Nicușor Dan a ieșit să transmită… nimic. 

Doru Bușcu: Nu e în atribuția lui să comenteze ce platouaș a prezentat fiecare partid. El ar fi trebuit să spună, uite situația e așa, îmi iau 3 zile… el întotdeauna are nevoie de mai mul timp. Joia viitoare, la ora 16,20, ies și vă spun ce e de făcut. Am sfătuit partidele, am dat un nou termen ca să discutăm cum putem rezolva ca să ieșim din acest impas… Din gura președintelui a ieșit ieri un val de neant, după consultări. Dacă vii șovăitor, dacă vii cu dezescaladarea oamenii nu înțeleg.

Ionuț Cristache: Cum nu înțeleg românii, Doru? Ce e de înțeles? E gol acolo, e o carcasă.

Românii, fără președinte ”tătuc”

Bușcu: Au fost doi președinți care au liniștit poporul, Iliescu, care nu spunea mare lucru, dar aveai senzația că știe ce vorbește.  Și avea un zâmbet, zâmbea și oamenii se linișteau. Dacă tataia zâmbește înseamnă că nu e grav. Și Băsescu, venea și spunea, nicio problemă, știu ce facem. Chiar dacă spunea o prostie, era altceva. Totuși ăsta nu doarme. Mai bea un șpriț, dar are sub control lucrurile. Iohannis nu a transmis niciodată vreun strop de încredere. Constantinescu a făcut eforturi mari, dar societatea nu era pregătită pentru tipul lui de mesaj. Peste Nicușor putem să sărim, să ne resemnăm că nu poate mai mult.

Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic

Ion Cristoiu: După încălcarea Constituției, Nicușor Dan încalcă grav Logica

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cum văd românii criza politică. Bolojan, centrul furtunii. Cine e politicianul campion al mențiunilor negative
18:29
Cum văd românii criza politică. Bolojan, centrul furtunii. Cine e politicianul campion al mențiunilor negative
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 aprilie, de la ora 15.00
16:31
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 aprilie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic
16:10
Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic
EXCLUSIV Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
13:40
Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
EXCLUSIV Victor Ponta, apel public către Nicușor Dan: Vreau să vă aduc un dosar de pe vremea lui Kovesi când 5 oameni au fost anchetați abuziv
12:23
Victor Ponta, apel public către Nicușor Dan: Vreau să vă aduc un dosar de pe vremea lui Kovesi când 5 oameni au fost anchetați abuziv
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:52
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum au fost distruse opere de artă pentru a controla credința, istoria și memoria

