Ședință de coaliție cu sau fără PSD? Reuniunea liderilor, la 17.00

Liderii coaliției sunt așteptați să participe luni, de la ora 17.00, la o ședință de coaliție, la Palatul Victoria, au declarat surse politice pentru Gândul. Reprezentanții PNL, USR și UDMR ar fi confirmat prezența, însă nu este clar dacă și PSD va participa.

În ședința de Birou Politic Național de luni dimineață, PSD a decis să boicoteze în continuare ședințele de coaliție.

„Pe fiecare palier in parte, mergem și încercăm să depășim această situație. Apoi, revenim la nivel de lideri. Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție de 4 partide, plus un grup al minoritățlor. Am avut mai multe discuții cu prim-ministrul săptămâna trecută. Lucrurile țin de buna funcționare a coaliției.

Coaliția merge înainte pe tot ce ține de pachetul 2, doar că în acest moment există niște abordări pe care le-am decis legate de deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.

Totuși, Sorin Grindeanu va fi prezent în clădirea Guvernului în această după-amiază, spun surse politice. Acesta ar urma să participe la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și reprezentanții primarilor și ai președinților consiliilor județene.

