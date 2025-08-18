Prima pagină » Știri politice » Grindeanu anunță că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar

Grindeanu anunță că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar

Olga Borșcevschi
18 aug. 2025, 14:25, Știri politice
Grindeanu anunță că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar

PSD este de acord cu eliminarea privilegiilor, însă cere lansarea unui program de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar, afirmă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ședibnța conducerii partidului.

„Ceea ce noi am adoptat astăzi (luni – n.r.) e următorul lucru. Da, ok, în continuare, pe tot ceea ce ține de pachetul de eliminare a privilegilor, fără niciun fel de ezitare, da, mergem la toate grupurile de lucru, că sunt pe administrație, că sunt pe fiscal, că sunt cum e, pe PNRR, și ne aducem contribuția, evident, contribuție constructivă. Și numai ce v-am dat exemplu, că da, suntem conștienți că trebuie dată această ordonanță pe PNRR, și în momentul în care avem imaginea de ansamblu, da, putem să venim cu o chestiune la care noi ținem foarte mult, și care s-a prezentat azi în linii mari în BPN, anume propuneri pentru relansare economică. Eu țin foarte mult și noi ținem foarte mult la acest lucru. Vorbim de câteva luni de zile, de aceste pachete. C-a fost pachetul 1, că urmează pachetul 2. Dar în același timp trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică”, spune Sorin Grindeanu.

El afirmă că Radu Oprea, împreună cu alți colegi, au făcut un prim draft.

„El va fi lucrat în aceste zile și într-un grup lărgit, pe care îl vom prezenta primului ministru. Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim și de un asemenea pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar. Și asta îl vom prezenta public și colegii noi vor face acest lucru (…) Am avut săptămâna trecută întâlniri cu ministrul Finanțelor pentru a ne prezenta o situație la zi, în mare, cu propunerea de rectificare bugetară care va veni săptămâna viitoare. A rămas să se clarifice cu Comisia Europeană și să ne prezinte într-o fază incipientă”, mai precizează liderul PSD.

Declarațiile au fost făcute la finalul ședinței Biroului Permanent al PSD, care a durat aproximativ trei ore.

AUTORUL RECOMANDĂ:

ȘEDINȚĂ la Partidul Social Democrat/Sorin Grindeanu: „Avem suma totală din PNNR de 27 miliarde euro, care apasă asupra bugetului de stat”

Citește și

POLITICĂ Ilie Bolojan îi primește la Guvern pe primarii de municipii și președinții de consilii județene. Discuții despre OUG pentru blocarea investițiilor
14:44
Ilie Bolojan îi primește la Guvern pe primarii de municipii și președinții de consilii județene. Discuții despre OUG pentru blocarea investițiilor
POLITICĂ Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
14:28
Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
POLITICĂ Marius Budăi îl sfătuiește pe Ilie Bolojan să nu mai „dramatizeze” problemele financiare: „România nu este în pericol de incapacitate de plată”
13:50
Marius Budăi îl sfătuiește pe Ilie Bolojan să nu mai „dramatizeze” problemele financiare: „România nu este în pericol de incapacitate de plată”
ACTUALITATE Curs valutar 18 august 2025. Euro scade, LEUL se întărește
13:40
Curs valutar 18 august 2025. Euro scade, LEUL se întărește
POLITICĂ A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
12:15
A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
POLITICĂ Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
12:07
Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
Mediafax
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
Digi24
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a scos la iveală un studiu despre proteinele antice
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Patru români au murit pe litoralul românesc, în minivacanța de Sfânta Maria. Cum s-au întâmplat tragediile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Evz.ro
Șomaj pentru absolvenții de liceu sau facultate. Ce acte sunt necesare și care sunt condițiile de acordare
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Vedetele și politica: Cine a reușit și cine a eșuat pe scena politică?
ULTIMA ORĂ Procurorul militar Bogdan Pîrlog dă de pământ cu proiectul privind pensiile magistraților. Mesaj dur, după întâlnirea cu Bolojan: „Praf în ochi”
14:55
Procurorul militar Bogdan Pîrlog dă de pământ cu proiectul privind pensiile magistraților. Mesaj dur, după întâlnirea cu Bolojan: „Praf în ochi”
ACTUALITATE Grindeanu SUSȚINE taxarea multinaționalelor și menținerea taxelor locale în Pachetul 2 de măsuri fiscale
14:29
Grindeanu SUSȚINE taxarea multinaționalelor și menținerea taxelor locale în Pachetul 2 de măsuri fiscale
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
14:28
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
ACTUALITATE Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
14:24
Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
LIVE VIDEO 🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
14:17
🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
VIDEO Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii
14:05
Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii