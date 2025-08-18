Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan îi primește la Guvern pe primarii de municipii și președinții de consilii județene. Discuții despre OUG pentru blocarea investițiilor

Alexandru Tudor
18 aug. 2025, 14:44, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește luni, de la ora 15.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR) și cei ai Uniunii Consiliilor Județene din România (UNCJR), la Palatul Victoria. Întâlnirea are loc în contextul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență, săptămâna trecută, o ordonanță de urgență care vizează blocarea investițiilor din PNRR și „Anghel Saligny”.

La finalul ședinței Biroului Politic Național de luni, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că primarii și președinții de Consilii Județene merg la Ilie Bolojan cu o serie de „reglementări”.

Eu știu că UNCJR și AMR vin cu reglementări mai clare, discutate și transperente, pe ceea ce înseamnă actul de decizie pentru investițiile care au contracte deja semante. De fapt, aici este marea problemă. Toată lumea este de acord că cele care nu au contracte semnate până astăzi trebuie să fie eliminate. (…) Mai ales că, vorbim, per total, de următoarele sume: avem un PNRR care a fost aprobat cu o valoare inițială de 28 de miliarde și avem tot ceea ce ține de PNNR, nu doar investiții, acum, în sumă de 48 de miliarde”, a spus Sorin Grindeanu.

„PSD consideră că actuala formă trebuie revizuită”

PSD s-a arătat nemulțumit încă de la publicarea proiectului ordonanței de urgență și a acuzat că nu a existat un consens în coaliție pentru acest proiect.

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, transmitea joi PSD.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

