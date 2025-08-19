Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții

Guvernul României se reunește marți, de la ora 12.00, într-o ședință în care urmează să adopte ordonanța de urgență redactată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru suspendarea unor investiții din PNRR și Programul „Anghel Saligny”. Aceasta a fost pusă în transparență decizională de minister joia trecută, iar în aceeași zi a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Executivul a amânat, însă, adoptarea ei.
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că proiectul nu a rămas în varianta inițială lansată de MIPE, ci că are „mici modificări”.
Luni, reprezentanții primarilor de municipii și cei ai președinților de consilii județene au discutat pe marginea acestui subiect și au stabilit că proiectele pe PNRR care au un grad de realizare fizică de peste 30% să continue.
De cealaltă parte, pentru proiectele care sunt situate sub acest prag, dar au șanse să fie terminate până la sfârșitul lunii august 2026, se va realiza o analiză de prioritizare la fiecare minister.
În varianta sa inițială, proiectul prevedea, pentru PNRR:
În ceea ce privește „Anghel Saligny”, proiectul ordonanței de urgență prevede că anul acesta nu vor fi încheiate contracte pentru proiecte noi.
Totuși, „în cazuri temeinic justificate, Guvernul, prin memorandum, poate aproba încheierea de angajamente legale pentru proiecte de investiții noi finanțate prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social și poate aproba atribuirea de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții noi finanțate din fonduri publice”, se mai arată în proiectul inițial.
Reamintim că Partidul Social Democrat a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.
FOTO: Alexandru Dobre / Mediafax
