Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții

Guvernul României se reunește marți, de la ora 12.00, într-o ședință în care urmează să adopte ordonanța de urgență redactată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru suspendarea unor investiții din PNRR și Programul „Anghel Saligny”. Aceasta a fost pusă în transparență decizională de minister joia trecută, iar în aceeași zi a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Executivul a amânat, însă, adoptarea ei.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că proiectul nu a rămas în varianta inițială lansată de MIPE, ci că are „mici modificări”.

Luni, reprezentanții primarilor de municipii și cei ai președinților de consilii județene au discutat pe marginea acestui subiect și au stabilit că proiectele pe PNRR care au un grad de realizare fizică de peste 30% să continue.

De cealaltă parte, pentru proiectele care sunt situate sub acest prag, dar au șanse să fie terminate până la sfârșitul lunii august 2026, se va realiza o analiză de prioritizare la fiecare minister.

Prevederi inițiale

În varianta sa inițială, proiectul prevedea, pentru PNRR:

deciziile, contractele sau ordinele de finanțare prin acest program pentru care instituțiile publice nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție la data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență sunt denunțate unilateral

suspendarea unilaterală a contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR pentru care au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la elaborarea studiilor de fezabilitate, și/sau obținerea de avize și autorizații iar procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2026

proiectele care au un stadiu de implementar de cel mult 30% ar urma să se deruleze în baza unui memorandum aprobat de Guvern, inițiat de către coordonatorul de reforme și/sau investiții cu privire la oportunitatea continuării investiției și a impactului bugetar total, avizat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național al PNRR

proiectele al căror stadiu este mai mare de 30% se vor derula doar în condițiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026, în baza unui aviz conform emis de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la solicitarea coordonatorului de reforme și/sau investiții, prin care se certifică menținerea proiectelor respective în forma renegociată a PNRR.

Nemulțumirile PSD

În ceea ce privește „Anghel Saligny”, proiectul ordonanței de urgență prevede că anul acesta nu vor fi încheiate contracte pentru proiecte noi.

Totuși, „în cazuri temeinic justificate, Guvernul, prin memorandum, poate aproba încheierea de angajamente legale pentru proiecte de investiții noi finanțate prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social și poate aproba atribuirea de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții noi finanțate din fonduri publice”, se mai arată în proiectul inițial.

Reamintim că Partidul Social Democrat a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.

FOTO: Alexandru Dobre / Mediafax

