Prima pagină » Știri politice » Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții

Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții

Alexandru Tudor
19 aug. 2025, 10:35, Știri politice
Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții

Guvernul României se reunește marți, de la ora 12.00, într-o ședință în care urmează să adopte ordonanța de urgență redactată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru suspendarea unor investiții din PNRR și Programul „Anghel Saligny”. Aceasta a fost pusă în transparență decizională de minister joia trecută, iar în aceeași zi a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Executivul a amânat, însă, adoptarea ei.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că proiectul nu a rămas în varianta inițială lansată de MIPE, ci că are „mici modificări”.

Luni, reprezentanții primarilor de municipii și cei ai președinților de consilii județene au discutat pe marginea acestui subiect și au stabilit că proiectele pe PNRR care au un grad de realizare fizică de peste 30% să continue.

De cealaltă parte, pentru proiectele care sunt situate sub acest prag, dar au șanse să fie terminate până la sfârșitul lunii august 2026, se va realiza o analiză de prioritizare la fiecare minister.

Prevederi inițiale

În varianta sa inițială, proiectul prevedea, pentru PNRR:

  • deciziile, contractele sau ordinele de finanțare prin acest program pentru care instituțiile publice nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție la data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență sunt denunțate unilateral
  • suspendarea unilaterală a contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR pentru care au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la elaborarea studiilor de fezabilitate, și/sau obținerea de avize și autorizații iar procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2026
  • proiectele care au un stadiu de implementar de cel mult 30% ar urma să se deruleze în baza unui memorandum aprobat de Guvern, inițiat de către coordonatorul de reforme și/sau investiții cu privire la oportunitatea continuării investiției și a impactului bugetar total, avizat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național al PNRR
  • proiectele al căror stadiu este mai mare de 30% se vor derula doar în condițiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026, în baza unui aviz conform emis de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la solicitarea coordonatorului de reforme și/sau investiții, prin care se certifică menținerea proiectelor respective în forma renegociată a PNRR.

Nemulțumirile PSD

În ceea ce privește „Anghel Saligny”, proiectul ordonanței de urgență prevede că anul acesta nu vor fi încheiate contracte pentru proiecte noi.

Totuși, „în cazuri temeinic justificate, Guvernul, prin memorandum, poate aproba încheierea de angajamente legale pentru proiecte de investiții noi finanțate prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social și poate aproba atribuirea de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții noi finanțate din fonduri publice”, se mai arată în proiectul inițial.

Reamintim că Partidul Social Democrat a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.

FOTO: Alexandru Dobre / Mediafax

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR

Trump a discutat cu PUTIN despre organizarea summitului trilateral /Rusia nu va accepta militari NATO în Ucraina

Centura de fortărețe urbane a Ucrainei, greu de spart. Putin PLUSEAZĂ, realitatea din regiunea Donețk îl contrazice

Citește și

POLITICĂ Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani
10:48
Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani
POLITICĂ Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”
10:39
Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”
POLITICĂ Șeful NATO, despre oferta lui Trump pentru pacea în Ucraina: „Un pas important care ar putea aduce Rusia la masa negocierilor”
09:58
Șeful NATO, despre oferta lui Trump pentru pacea în Ucraina: „Un pas important care ar putea aduce Rusia la masa negocierilor”
POLITICĂ Trump, surprins într-o fotografie discutând cu Putin „pe SPEAKER” în Biroul Oval, chiar înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni
09:09
Trump, surprins într-o fotografie discutând cu Putin „pe SPEAKER” în Biroul Oval, chiar înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni
POLITICĂ Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
08:34
Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
ANALIZĂ EXCLUSIV Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
08:00
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Mediafax
Câți ani ar trebui să economisească un tânăr pentru a-și cumpăra un apartament fără credit?
Digi24
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la voi, mâncăm tot!”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Viaţa în chirie a devenit prea scumpă pentru localnicii din Ibiza. Oamenii trăiesc în rulote sau corturi
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Ea este Alexandra, românca de 36 de ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut 200 de metri pe un ghețar, în Italia
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Doliu în România. Un mare jurnalist și realizator s-a stins: Un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi…
Evz.ro
Sunt „pensii speciale” și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
TOAMNA vine mai devreme? Ultimele zile din august 2025 aduc temperaturi uşor sub cele obişnuite, în cea mai mare parte a ţării. ANUNȚUL meteorologilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele animale au pupile orizontale?
ACTUALITATE Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului
11:22
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului
ACTUALITATE Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
11:17
Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
METEO ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
11:10
ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
11:09
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
ACTUALITATE Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
11:00
Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”
10:56
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”