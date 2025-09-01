Prima pagină » Știri politice » ȘEDINȚĂ la PNL, cu un invitat special. Bolojan, discuții cu Manfred Weber (PPE) despre „situația dificilă” a României

01 sept. 2025, 09:00, Știri politice
11:57

BOLOJAN refuză să răspundă presei

La finalul declarațiilor, premierul Bolojan a primit mai multe întrebări, din partea presei, referitoare la Pachetul 2.

Premierul își menține decizia de a rămâne tăcut. Acesta a transmis că va face declarații la Guvern.

11:39

Manfred Weber: Ceea ce face guvernul României pentru a pune bugetul în ordine este o practică comună pentru UE

„Ce e important pentru România este la fel de important la nivel european, în primul rând stabilitate bugetară și politică. PPE și PNL în România fac pașii necesari. Vreau să subliniez că în multe țări europene ne confruntă cu chestiuni simitare, în Franța, în țara mea Germania. Ceea ce face guvernul României pentru a pune bugetul în ordine este o practică comună pentru Uniunea Europeană.

O altă componentă este cea de Apărare. Vizita de azi a Ursulei von der Leyen arată responsabilitatea pentru România. Vă vom sprijini pe trei componente.

Vorbim și despre prietenii noștri moldoveni. Referendumul de acolo a arătat aspirațiile europene”, a spus liderul PPE.

11:16

Bolojan: Vom acționa pe partea de competitivitate și de apărare

„Am avut discuții pe 2 componente importante: componenta europeană și componenta internă care ține de PNL și PPE.

Cele două componente, partea de competitivitate şi partea de apărare, sunt bazele prosperităţii şi ale succesului Europei şi am stabilit să acţionăm împreună pentru a susţine, atât prin Parlament, prin Guvern, prin grupul PPE din Parlamentul European, prin Comisia Europeană, aceste două direcţii importante, în aşa fel încât să avem o Europă care este cu o economie puternică, care oferă oportunităţi şi o Europa sigură, care are o apărare importantă, în principal pe flancul de est, datorită contextului în care ne găsim.

A doua componentă este în plan intern. Ştiţi care este situaţia dificilă în care ne găsim din punct de vedere bugetar. Avem o criză bugetară care este generată de cele trei componente: componenta de venituri reduse, de cheltuieli prea mari şi de angajamente supradimensionate pe partea de investiţii. Aici discuţia s-a fixat pe două aspecte. Este vorba de susţinerea Partidului Popular European pe componenta de deficit pe care o avem, în aşa fel încât în această perioadă să putem reintra în traiectoria de reducere a deficitului în doi, trei ani, în aşa fel încât şocul în plan intern să fie atenuat. Şi prin dialogul cu Comisia Europeană, cu comisarul european care este responsabil pe domeniu să putem avea un acord cu Comisia în acest sens, în aşa fel încât măsurile pe care le luăm să fie suportabile social şi să ducă la corectarea deficitului.

Suntem interesaţi să putem derula proiectele din PNRR în condiţii cât mai bune, în aşa fel încât să le finalizăm pe toate care au rămas în PNRR. Finalizarea lor se poate face şi derularea integrală cu modificarea unor jaloane pe care nu le mai putem respecta şi avem nevoie de un dialog constructiv cu Comisia în acest sens şi, de asemenea, proiectele care nu pot fi incluse în componenta de PNRR să fie fazate şi transferate pe viitorul program de finanţare european, pe fondurile de coeziune, cum sunt o parte din spitalele care trebuie să treacă pe aceste componente şi de asemenea lucrările de infrastructură mare cum sunt autostrăzile sau drumurile exprese”, a spus Bolojan.

10:40

La PNL, s-au deschis porțile și pentru colegii care au venit pe jos

Liberalii au obiceiul să țină poarta încuiată ca nu cumva cineva să-și bage nasul prin curtea și, mai ales, prin sediul lor de partid.

Luni, însă, și-au dat seama că au și colegi care vin pe jos, la ședință, și le-au descuiat poarta.

10:34

Bolojan a venit însoțit de Manfred Weber

La ședința de partid, a ajuns și președintele Ilie Bolojan, însoțit de președintele Partidului Popular European, Manfred Weber; invitatul special al liberalilor și membru al Parlamentului European.

10:29

Gheorghe Falcă a fost întâmpinat de colegii din PNL cu poarta încuiată

Unul dintre liberalii sosiți printre primii la ședință este europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Ori nu l-au mai văzut de ceva timp și-au uitat de el, ori nu știau că va veni, cert este  a fost întâmpinat de colegii de la partid cu poarta încuiată. A trebuit să intre pe aceea destinată autovehiculelor.

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat și Reuniunea Grupurilor Parlamentare PSD vor avea loc luni, începând cu ora 14.00. Tot luni, începând cu ora 10, va avea loc ședința Biroului Executiv PNL. Întâlnirile a fost anunțate încă de duminică de reprezentanții partidelor.

Liberalii organizează luni, de la ora 10, o ședință a Biroului Politic Executiv. La ședință a fost invitat și va participa liderul PPE, Manfred Weber.

De asemenea, Biroul Permanent Național al PSD și Reuniunea Grupurilor Parlamentare PSD vor avea loc luni, de la ora 14.00.

