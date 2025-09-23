Nicușor Dan promite din nou ceva ce nu ține de el: „Coaliția își va continua activitatea în formula actuală”

După întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii coaliției, de la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat de presă, că discuția a fost una în cadrul căreia președintele României „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”.

„Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, se mai arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Remarca Administrației Prezidențiale vine în contextul în care Ilie Bolojan a amenințat de mai multe ori că își va da demisia dacă proiectul privind pensiile magistraților nu va trece miercuri de Curtea Constituțională a României (CCR). De asemenea, surse politice au declarat pentru Gândul că Nicușor Dan i-a cerut marți lui Ilie Bolojan să nu își depună mandatul dacă legea va pica la CCR.

„Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă”

Administrația Prezidențială a mai transmis că liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Nicușor Dan.

Prezent la discuții a fost și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, care a prezentat cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare.

„Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice”, au mai transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale.

