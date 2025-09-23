Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan promite din nou ceva ce nu ține de el: „Coaliția își va continua activitatea în formula actuală”

Nicușor Dan promite din nou ceva ce nu ține de el: „Coaliția își va continua activitatea în formula actuală”

23 sept. 2025, 17:00, Știri politice
Nicușor Dan promite din nou ceva ce nu ține de el: „Coaliția își va continua activitatea în formula actuală”

După întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii coaliției, de la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat de presă, că discuția a fost una în cadrul căreia președintele României „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”.

Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, se mai arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Remarca Administrației Prezidențiale vine în contextul în care Ilie Bolojan a amenințat de mai multe ori că își va da demisia dacă proiectul privind pensiile magistraților nu va trece miercuri de Curtea Constituțională a României (CCR). De asemenea, surse politice au declarat pentru Gândul că Nicușor Dan i-a cerut marți lui Ilie Bolojan să nu își depună mandatul dacă legea va pica la CCR.

„Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă”

Administrația Prezidențială a mai transmis că liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.

Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Nicușor Dan.

Prezent la discuții a fost și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, care a prezentat cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare.

Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice”, au mai transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită cu șase luni

Tudose îi amintește lui Bolojan că nu e căsătorie, e coaliție: „Noi nu ne-am dus la starea civilă, de mână”

Procurorii cer ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru a începe urmărirea penală. Șoșoacă, acuzată de lipsire de libertate, printre altele

Citește și

EXTERNE Trump: Taxele vamale impuse de SUA sunt „un mecanism de APĂRARE”
19:02
Trump: Taxele vamale impuse de SUA sunt „un mecanism de APĂRARE”
EXTERNE La ONU, Donald Trump a subliniat realizările Administrației sale: „Aceasta este într-adevăr EPOCA de AUR a Americii”
18:00
La ONU, Donald Trump a subliniat realizările Administrației sale: „Aceasta este într-adevăr EPOCA de AUR a Americii”
POLITICĂ Radu Miruță îl dă de gol pe Bolojan: „Nu are de gând să-și dea vreodată demisia. Discutăm despre chestiuni care au loc și după ședința CCR”
17:34
Radu Miruță îl dă de gol pe Bolojan: „Nu are de gând să-și dea vreodată demisia. Discutăm despre chestiuni care au loc și după ședința CCR”
POLITICĂ Reacția lui Alexandru Nazare, după ce ANAF a descoperit o FRAUDĂ de sute de milioane de lei în domeniul ride-sharing
17:18
Reacția lui Alexandru Nazare, după ce ANAF a descoperit o FRAUDĂ de sute de milioane de lei în domeniul ride-sharing
VIDEO EXCLUSIV Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
16:47
Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
EXTERNE Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
16:42
Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ministrul muncii, anunț despre majorarea pensiilor: „O să cerem bani în plus”. Ce spune Florin Manole despre mica recalculare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Victor Ponta, reacție dură după rechizitoriul lui Călin Georgescu: Nu spune de ce s-au anulat pe 5 decembrie
Evz.ro
Tzancă, un protejat al ANAF. Rizea spune că nu își plătește datoriile la Fisc
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
O specie umană uitată își îngropa morții încă de acum 120.000 de ani
EXTERNE VACCINURILE rup America în două. Bill Gates și Robert Kennedy Jr., contre nesfârșite pe tema care îl irită pe Donald Trump
19:23
VACCINURILE rup America în două. Bill Gates și Robert Kennedy Jr., contre nesfârșite pe tema care îl irită pe Donald Trump
EXTERNE Donald Trump critică ONU și spune că a oprit mai multe războaie fără ajutorul organizației. „Care este scopul Națiunilor Unite?”
19:22
Donald Trump critică ONU și spune că a oprit mai multe războaie fără ajutorul organizației. „Care este scopul Națiunilor Unite?”
VIDEO Trump le cere țărilor europene să oprească importurile de ENERGIE din Rusia /„Finanțează războiul”
18:53
Trump le cere țărilor europene să oprească importurile de ENERGIE din Rusia /„Finanțează războiul”
EXTERNE La 12 ani este poreclit „Picasso al generației Z”: Vinde picturi abstracte la 30.000 de EURO, însă încasează o alocație lunară de numai 50 euro
18:49
La 12 ani este poreclit „Picasso al generației Z”: Vinde picturi abstracte la 30.000 de EURO, însă încasează o alocație lunară de numai 50 euro
VIDEO România, campioană la SCUMPIRI. Statul ne-a dat lovitura de grație
18:35
România, campioană la SCUMPIRI. Statul ne-a dat lovitura de grație
APĂRARE ARMATA Română, frânată din interior. Achizițiile în APĂRARE, domeniu strategic, vin din exterior. Șeful CCIR: Se pierde o șansă istorică
18:33
ARMATA Română, frânată din interior. Achizițiile în APĂRARE, domeniu strategic, vin din exterior. Șeful CCIR: Se pierde o șansă istorică