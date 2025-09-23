„Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități” i-a transmis social-democratul Mihai Tudose premierului Ilie Bolojan, prin intermediul Digi24.

Europarlamentarul a mai adăugat că PSD se află într-un proiect politic cu Bolojan și partidul pe care-l reprezintă acesta din urmă și nicidecum într-o căsătorie.

„Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan, de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide coaliție: cu PNL, cu USR., cu UDMR, cu Minoritățile”, mai spune Tudose, la Digi 24, făcând referire la desele „amenințări sau promisiuni” cu demisia ale premierului.

Tudose a mai spus că Bolojan ar trebui să aibă în vedere că, într-o coaliție de guvernare, trebuie să țină cont de hotărârile luate în cadrul acesteia, dar și de „efectele măsurilor haotice pe care le ia”, cum ar fi situația plafonării prețurilor la alimentele de bază.

„Dacă vrea să plece, PNL să numească alt premier. Dimineața și-a dat demisia, la prânz avem alt premier, după-amiaza audieri, seara depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie. (…) Demisia e un act unilateral””, a mai spus Tudose.

Social-democratul a mai spus că „Premierul – e într-o Coaliție, trebuie să ții cont de Coaliție”.

