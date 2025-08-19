Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și reprezentanții magistraților din România, pe tema pensiilor speciale, nu a avut deloc un deznodământ fericit. Judecătorii au transmis un comunicat în care au catalogat măsurile premierului drept „profund nocive”.

Potrivit unui comunicat emis de Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, discuțiile nu au oferit răspunsuri concrete la întrebările care s-au vehiculat în timpul negocierilor.

„Cu regret constatăm că executivul nu a dat curs niciunui argument de fond prezentat de reprezentanții magistraților în cadrul întâlnirii. Deși s-a invocat inițial, ca motiv al modificării, impactul bugetar al schemei actuale de pensionare, executivul nu a fost în măsură să ofere niciun fel de explicații clare sau date concrete privind influența noii modificări asupra deficitului bugetar. Mai mult, informațiile prezentate de Guvern ridică semne serioase de întrebare privind acuratețea și fundamentarea lor tehnică.”

Magistrații consideră că premierul nu a reușit să-și fundamenteze schimbarea de poziție referitoare la legea pensiilor speciale, din 2023 și până în prezent.

„În mod deosebit, Prim-ministrul nu a putut oferi o explicație clară cu privire la motivul pentru care modificarea aceleiași legi în anul 2023 — modificare susținută atunci de executiv și adoptată în urma unui consens cu sistemul judiciar și organizațiile internaționale — este considerată acum greșită. Atunci, toate părțile au agreat necesitatea etapizării creșterii vârstei de pensionare și stabilizarea cuantumului pensiei, în acord cu nevoile sistemului judiciar și cu principiile sustenabilității. Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil care să fi intervenit în perioada scurtă de timp scursă de la acea decizie și care să justifice schimbarea de poziție”, după cum reiese din același document.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, mai spun cei din AMASP, că „este conștient de consecințele pe termen mediu și lung”, „precizând că își asumă în mod direct aceste costuri.”

„Totodată, Prim-ministrul a exprimat în mod deschis că este conștient de consecințele pe termen mediu și lung ale unei astfel de modificări legislative, în ceea ce privește schema de personal, atractivitatea profesiei și dezechilibrele interne ale sistemului judiciar, precizând că își asumă în mod direct aceste costuri”, mai reiese din același comunicat.

