Gheorghe Piperea face previziuni în privința viitorului guvern Siegfried Mureșan. Ce spune europarlamentarul AUR despre eliberarea lui Călin Georgescu

Avocatul Gheorghe Piperea atrage atenția că guvernul Siegfried Vasile Mureșan nu are nicio șansă să treacă în Parlament din cauza lipsei numărului necesar de voturi. „Guvern nu va fi până la Crăciun”, declară europarlamentarul care ironizează într-o postare imaginea cu președintele Nicușor Dan alături de omologul său ucrainean. “Avem președinte care își reglează ciorapii sub privirile a enșpe miliarde de spectatori ai filmulețelor cu proști”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

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Europarlamentarul AUR trage primele concluzii după eliberarea lui Călin Georgescu sub control judiciar. Poziția oficială a suveraniștilor a fost că Georgescu este nevinovat până la o sentință definitivă și au acuzat și că prin noul dosar deschis pe baza unor fapte de acum trei ani s-ar încerca punerea presiunii pe AUR ca să voteze guvernul.

„Să revenim acum la adevărata temă a toamnei: Siegfried nu face majoritatea, guvern nu va fi până la Crăciun. În schimb, “avem” președinte care își reglează ciorapii sub privirile a enșpe miliarde de spectatori ai filmulețelor cu proști”, a scris Piperea pe Facebook.

De ce a fost eliberat Călin Georgescu

Potrivit stiripesurse.ro, judecătorii au considerat că în prezent, având în vedere că faptele de care Georgescu e acuzat au avut loc acum trei ani, acesta nu mai prezintă un pericol social. Mai mult, Georgescu a respectat controlul judiciar impus în alte dosare în care este cercetat și prin asta a arătat că este de bună-credință.

Magistrații Tribunalului București au respins, marți, măsura arestării preventive propuse de procurorii DIICOT pentru fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, și pentru presupusul complice Ionel Rusen și au decis, pentru amândoi, control judiciar pentru 60 de zile.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, marți, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii ceruseră arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale pentru 30 de zile.

Decizia vine după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a petrecut noaptea de luni spre marți în Arestul Central al Capitalei. El fusese reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT după perchezițiile și audierile desfășurate luni.

Procurorii DIICOT vor contesta decizia de eliberare

Procurorii pot contesta soluția privind măsura preventivă în termen de 48 de ore de la pronunțare sau comunicare, potrivit Codului de procedură penală.

Procurorii DIICOT au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, reținut în același dosar. Cei doi au fost aduși marți în fața judecătorului de drepturi și libertăți, după ce și-au petrecut noaptea în arest. DIICOT îi cercetează pentru fapte legate de constituirea unui grup infracțional organizat și de o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În referatul prin care au cerut arestarea, procurorii au prezentat inclusiv interceptări ale unor discuții dintre Georgescu și Ionel Rusen. Potrivit informațiilor apărute din document, Georgescu ar fi discutat despre posibilitatea obținerii azilului politic în Italia și despre achiziționarea unui imobil în Toscana. Afirmațiile provin din materialul probator invocat de procurori și nu reprezintă constatări definitive ale unei instanțe.

Ancheta DIICOT vizează o presupusă schemă de înșelăciune începută în 2021

Potrivit procurorilor, mai multe persoane ar fi indus în eroare un om de afaceri căruia i-ar fi promis accesul la o finanțare de milioane de euro prin intermediul unor instituții financiare din străinătate. Victima ar fi transferat aproximativ 1,1 milioane de euro drept garanții pentru obținerea finanțării, însă creditul promis nu ar mai fi fost acordat. Reuters a relatat că anchetatorii susțin că Georgescu și doi asociați l-ar fi indus în eroare pe omul de afaceri, în legătură cu obținerea unei linii de credit de până la 15 milioane de euro. Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, un milion de euro ar fi urmat să fie folosit într-o afacere cu materiale prețioase, iar alți 100.000 de euro ar fi fost destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului.