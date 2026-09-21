Petrișor Peiu îi explică lui Siegfried Mureșan de ce critică AUR guvernul von der Leyen

Pentru că Siegfried Mureșan a acuzat de multe ori AUR că este un partid extremist, Petrișor Peiu îi explică premierului desemnat de ce formațiunea din care face parte critică Guvernul Ursula von der Leyen.

„Siegfried Mureșan ne-a acuzat de multe ori ca suntem «extremiști» și «antieuropeni». De ce?”, scrie pe Facebook Petrișor Peiu.

Peiu insistă că AUR nu vrea ca România să iasă din UE

Într-o analiză pe marginea acestui subiect, liderul senatorilor AUR arată care sunt „bubele” descoperite de partidul din care face parte. Potrivit acestuia, Ursula von der Leyen „a cheltuit nesăbuit banii UE”.

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Iată postarea integrală a lui Petrișor Peiu:

„Vrea AUR să iasă România din UE? În niciun caz! Și, atunci, pe ce se bazează Mureșan și ciracii săi? Pe faptul ca AUR a criticat și critică politică dusă de «Guvernul UE», adică de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen.

Este, însă, o distincție clară între a critica guvernul și a fi împotriva unei organizații. Mureșan este vicepreședinte în partidul care a propus-o pe von der Leyen și care o susține: PPE, Partidul Popular European.

De ce critică AUR guvernul von der Leyen? Pentru următoarele motive:

A cheltuit nesăbuit banii UE, ajungând la datorii de peste 1000 de miliarde de euro, ceea ce a triplat dobânda la care se împrumută UE; A presat pentru politicile energetice «green deal» care au adus prețul energiei în UE la un nivel triplu față de prețul energiei din China și dublu față de cel din SUA; A impus o supra-reglementare care a distrus competitivitatea economiei europene, simbolul suprem al unor decizii tragice fiind legiferarea legării dopului de ambalajul din plastic!

„AUR vrea ca tratatele UE să fie respectate”

Motivele pentru care AUR critică «Guvernul» UE trebuie clar înțelese. AUR nu vrea să iasă România din UE, ci vrea ca tratatele UE sa fie respectate! Ursula von der Leyen a încălcat tratatele UE în favoarea unor abuzuri ale Comisiei conduse de ea, precum achiziția nejustificată și fără licitație a unor sute de milioane de doze de vaccin sau extinderea puterii Comisiei Europene în influențarea politicilor naționale.

UE nu înseamnă și nu se reduce la Ursula von der Leyen sau la Siegfried Mureșan. A o critica pe Ursula von der Leyen nu se numește extremism, ci democrație!”.