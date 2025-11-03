Prima pagină » Știri politice » Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan

Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan

Mihai Tănase
03 nov. 2025, 08:48, Știri politice
Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan

AUR, partidul lui George Simion și-a consolidat prima poziție în intenția de vot pentru parlamentare. La mare distanță, pe locul secund se află PSD și PNL, arată cel mai recent sondaj CURS. În paralel, cercetarea sociologică relevă și o polarizare a opiniei publice cu privire la o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 35% dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), potrivit unui sondaj CURS realizat între 14 și 26 octombrie 2025.

Pe locul al doilea s-ar clasa Partidul Social Democrat (PSD), cu 24%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), cu 15%.
Pe pozițiile următoare se află Uniunea Salvați România (USR) – 10%, Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 7%, iar Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) și SOS România – câte 4%.

Foto: Sondaj Curs

Foto: Sondaj Curs

Jumătate dintre români ar sprijini suspendarea președintelui Nicușor Dan

În contextul unei posibile suspendări a președintelui României, sondajul arată o opinie publică divizată. 49% dintre respondenți ar susține într-o anumită măsură suspendarea, 41% s-ar opune, iar 10% nu au o opinie formată.

Mai exact, 22% dintre cei chestionați susțin puternic suspendarea, 27% o susțin parțial, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun categoric.

Foto: Sondaj Curs

Foto: Sondaj Curs

Astfel, cei care doresc suspendarea președintelui Nicușor Dan sunt majoritari din tabăra AUR și POT. Practic, 75,2% dintre votanții partidului lui George Simion și 72,2% al Anei Maria Gavrilă susțin suspendarea șefului statului. Totodată, 40,6% dintre simpatizanții PSD și 25,4% dintre votanții PNL ar sprijini o astfel de moțiune, notează datele culese de CURS, scrie News.ro.

Cercetarea, realizată pe un eșantion reprezentativ de 1.036 de respondenți adulți, prin interviuri față în față la domiciliu, are o marjă de eroare de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan preferă să ÎNCALCE Constituția, alte 2 legi și deciziile CCR. Deși este OBLIGAT să vină în Parlament, premierul refuză să dea explicații pe tema retragerii trupelor SUA din România. Și-a descoperit programul încărcat și cere să fie reprogramat
05:00
Ilie Bolojan preferă să ÎNCALCE Constituția, alte 2 legi și deciziile CCR. Deși este OBLIGAT să vină în Parlament, premierul refuză să dea explicații pe tema retragerii trupelor SUA din România. Și-a descoperit programul încărcat și cere să fie reprogramat
ULTIMA ORĂ Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate
19:23
Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate
ULTIMA ORĂ Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”
18:16
Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”
POLITICĂ Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării
17:42
Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării
EXCLUSIV Întrebat de Gândul despre puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
17:41
Întrebat de Gândul despre puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
VIDEO Dominic Fritz a scăpat porumbelul. Nicușor Dan se însoară! A făcut anunțul în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătalin Drulă
17:22
Dominic Fritz a scăpat porumbelul. Nicușor Dan se însoară! A făcut anunțul în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătalin Drulă
Mediafax
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
Digi24
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Donald Trump nu va furniza, momentan, rachete Tomahawk Ucrainei
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cercetătorii susțin că au găsit dovada absolută că nu trăim într-o simulare
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
10:29
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
EXTERNE Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
10:14
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
TURISM MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
10:13
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
EDUCAȚIE Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
10:04
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
ULTIMA ORĂ Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
10:01
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
ANALIZA de 10 „Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis”
10:00
„Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis”