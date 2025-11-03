Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan

AUR, partidul lui George Simion și-a consolidat prima poziție în intenția de vot pentru parlamentare. La mare distanță, pe locul secund se află PSD și PNL, arată cel mai recent sondaj CURS. În paralel, cercetarea sociologică relevă și o polarizare a opiniei publice cu privire la o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 35% dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), potrivit unui sondaj CURS realizat între 14 și 26 octombrie 2025.

Pe locul al doilea s-ar clasa Partidul Social Democrat (PSD), cu 24%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), cu 15%.

Pe pozițiile următoare se află Uniunea Salvați România (USR) – 10%, Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 7%, iar Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) și SOS România – câte 4%.

Jumătate dintre români ar sprijini suspendarea președintelui Nicușor Dan

În contextul unei posibile suspendări a președintelui României, sondajul arată o opinie publică divizată. 49% dintre respondenți ar susține într-o anumită măsură suspendarea, 41% s-ar opune, iar 10% nu au o opinie formată.

Mai exact, 22% dintre cei chestionați susțin puternic suspendarea, 27% o susțin parțial, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun categoric.

Astfel, cei care doresc suspendarea președintelui Nicușor Dan sunt majoritari din tabăra AUR și POT. Practic, 75,2% dintre votanții partidului lui George Simion și 72,2% al Anei Maria Gavrilă susțin suspendarea șefului statului. Totodată, 40,6% dintre simpatizanții PSD și 25,4% dintre votanții PNL ar sprijini o astfel de moțiune, notează datele culese de CURS, scrie News.ro.

Cercetarea, realizată pe un eșantion reprezentativ de 1.036 de respondenți adulți, prin interviuri față în față la domiciliu, are o marjă de eroare de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.