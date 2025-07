Sorin Grindeanu a vorbit despre modul în care s-a împărțit suma de 65 de miliarde de lei din fondul de rezervă: „Nu le-a luat nimeni să le ducă acasă”

Sorin Grindeanu a precizat cum au fost împărțite cele 65 de miliarde de lei din fondul de rezervă în perioada septembrie 2023 – octombrie 2024. Peste jumătate din bani „au însemnat creșterea salariilor”, potrivit președintelui interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a explicat cum a fost împărțită suma de 65 de miliarde de lei din fondul de rezervă. Președintele interimar al PSD a expliat că un efort financiar ce trece de pragul de 35 de miliarde de lei a însemnat creșterea salariilor. De asemenea, circa 10 miliarde de lei s-au investit în autostrăzi. O parte din suma respectivă a fost investită și în construcții de spitale. De altfel, tot din fondul de rezervă s-a dispus o sumă pentru creșterea pensiilor.

„Am văzut și eu acele informări, dar am și asistat la ședințele de Guvern în care se spunea că dacă adoptăm această Ordonanță Trenuleț, o să avem venituri în plus de 120 de miliarde. Nu despre asta este vorba. Cele 65 de miliarde nu le-a luat Ciolacu să le ducă acasă, din fondul de rezervă.

Cele 65 de miliarde au însemnat creșterea pensiilor, anul trecut. Un efort de peste 35 de miliarde a însemnat creșterea salariilor. Vreo 10 miliarde au fost în autostrăzi, au însemnat construcții de spitale. Astea sunt cele 65 de miliarde, nu le-a luat nimeni să le ducă acasă. De aici, traducerea răuvoitoare, care a avut diverși interpreți în aceste săptămâni, nu face decât să dezinformeze”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Tot acest sistem a fost propus de către Ministrul de Finanțe”

Președintele interimar al PSD a mai precizat că sistemul a fost propus de Ministrul de Finanțe.

„Nu au existat rectificări de buget, anul trecut, așa cum bine știți. Tot acest sistem a fost propus de către Ministrul de Finanțe, de a folosi zona de fond de rezervă pentru a finanța diverse obiective ale Guvernului. Eu, la Ministerul Transporturilor, am cerut aproape 10 miliarde pentru a finanța în plus construcția de autostrăzi. Și bine am făcut, aș face același lucru și acum, dacă am fi în această situație”, a mai precizat Sorin Grindeanu, la Observator.

Sursă video: Observator Antena 1