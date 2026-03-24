Sorin Grindeanu felicită socialiștii din Franța și Italia: „Aceasta este direcția de care Europa are nevoie"

Europa transmite un mesaj clar: oamenii vor echilibru, responsabilitate și soluții reale. Asta susține liderul PSD, Sorin Grindeanu, într-o postare în care comentează evoluțiile politice din mai multe țări europene.

Grindeanu spune că, în tot mai multe state, crește încrederea într-o agendă social-democrată modernă, orientată spre viitor. În același timp, el observă că partidele de dreapta pierd teren, pe fondul nemulțumirilor legate de măsuri considerate prea dure sau lipsite de rezultate concrete.

„Pe tot continentul, observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată modernă și orientată spre viitor, pe măsură ce forțele de dreapta pierd teren”, scrie președintele PSD pe X.

Grindeanu a felicitat Partidul Socialist din Franța pentru rezultatul puternic obținut la alegerile locale. El a salutat și poziția stângii din Italia, care, în opinia sa, a reușit să reziste în fața unor măsuri populiste.

„Felicitări colegilor noștri pentru victoria lor categorică în alegerile locale din Franța și stângii din Italia pentru că a rezistat ferm măsurilor populiste”, scrie Grindeanu.

În cadrul alegerilor locale din Franța, socialiștii au câștigat mai multe orașe importante precum Paris, Marsilia, Toulon și Nîmes.

În Italia, referendumul privind reforma justiției, susținută de guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni, nu a trecut, după ce 55% dintre participanți au respins propunerea. Referendumul a vizat o lege constituțională privind reorganizarea sistemului judiciar și înființarea unei Curți disciplinare. Reforma face parte dintr-un proiect mai amplu al guvernului.

El consideră că acest val de susținere pentru stânga moderată arată o schimbare de atitudine în rândul alegătorilor europeni.

