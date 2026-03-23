Noi n-am avut consens în coaliţie pe buget. PSD nu a susţinut pentru că lipsea pachetul de soldaritate. Nu oprrim avizarea interministerailă că şi aşa suntem întârziat şi că vom discuta lucrurile în Parlament.
Nu l-am susţinut niociodată. Drept urmare, nu a trebuit să existe. N-a fost de acord toată lumea. PSD nu a fost de acord. UDMR nu a fost de acord. N-am avut consens.
PSD va dori să aibă premierul imediat sau va fi iar o aşteptare
Nu plecăm cu chestiuni predefinite, pentru că nici în vară n-am plecat. Nici nu vreau să speculez. Vreau să văd ce va reieşi ca direcţie. Suntem pregătiţi pentru toate variantele.
Vă daţi demisia de la Camera Deputaţilor, dacă PSD îşi retrage sprijinul premierul Bolojan?
Orice protocol care are la bază alianţă între 4 partide politice a însemnat împărţirea în cadrul coaliţiei pentru funcţia de preşedinte la Senat, la Cameră. evident că acest protocol la renegociere.
Nu evit că nu mă cheamă Ţoiu. Evident că atunci când ai fost ales într-un anumit mod, trebuie să faci un pas în spate. Asta mă include şi pe mine.
E un singur prim ministru, nu-s mai mulţi. Toată această perioadă de consultare internă trebuie să fie despre modul în care s-a guvernat în aceste 10 luni, cu bune şi cu rele. Ceea ce avem noi de făcut după această guvernare. Asta e decizia pe care o s-o luăm.
Nu cred că e bine să continui pe un anumit drum, dacă se dovedeşte că drumul e prost. iar asta vor decide membrii noştri de partid, şttiind toate aceste aspecte.
Îmi doresc cel mai mult o clarificare a stuaţiei.
Nu vom face alianţă cu AUR. Ce face PNL sau USR e dreptul lor să decidă. Nu decide PSD pentru ei.
Trei mottivr pentru care PSD nu-l mai vrea pe Bolojan premier:
- În septembrie, aici, alături de dvs PSD a pretzentat planul de relansare economică. A trebuit să treacă 6 luni să avem o perioadă de 5 luni consecutive de scădere economică doar ca să se adopte acest plan.
- Avem o opacitate pe care nu o înţeleg legată de SAFE. Noi vorbim de un program european de împrumut, la o dobândă extrem de bună, pe care trebuie să-i dăm înapoi şi no0i nu ştim foarte multe despre acest program. Doar că 4 mil din 16 merg către mobilitate militară şi se construiesc autostrăzi. Nu ştim câţi bani merg în industria naţională, cât avem investiţii directe.
- De vreo 2-3 săptămâni, ministrul Energiei şi agriculutiri, ies şi spun că Guvernul trebuie să decidă urgent o soluţie pentru tot ceea ce înseamnă această criză a energiei. Sper ca mâine să avem o soluţie.
Era o chestie de convergenţă între dorinţele preşdintelui şi a unei părţi din această coaliţie. Urmare a acestei chestiuni, am avut protocol prin care am hotărât acel switch pe care ar fi trebuit să-l avem în aprilie anul viitor.
Nu ştiu dacă regret…
PSD poate să spună dacă mai participă sau nu într-un guvern condus de Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan este prim ministru cu voturile PSD. Area această majoritate în Parlament cu voturile PSD. 45%. dacă cei 5.000 de membrii vor hotărî că nu vom mai putea continua în această formă, atunci aceasta va fi decizia PSD.
Ce vor face după 20 aprilie
După 20 aprilie, imediat după aceea vom acţioa vom acţiona în concordanţă cui ceea ce doresc membrii PSD.
Pentru PSD decide PSD. Vom hotărî în ce direcţie vom merge, noi, PSD. Nu hotărâm noi lucrurile la PNL.
Grindeanu: Prima oară, vorbim de o autoevaluare
Pe 20 aprilie vom avea unul sau mai multe voturi. Noi facem consultare pentru PSD, pentru a ne clarifica nouă drumul pe care să mergem după această perioadă de guvernare în această coaliţie.
Prima oară, vorbim de o autoevaluare a miniştrilor, apoi a colaiţiei şi a guvernului.
Bogdan Ivan: Protejăm 3,5 milioane de români
În momentul de faţă, am avut o discuție la guvern
La mai bine de două săptămâni după ce am venit cu un set de măsuri
Declararea stîrii de criză n domeniul combustibillor. Limitarea de exporturi din ţara noastră. Crearea unhi mecanism sunt zero şanse pentru orice companie să crească preţul la pompă.
Nu vor putea să absoarbă în totalitate șocul
Principalele măsuri – limitarea exporturilor de diesel, limitarea comercială, eliminarea obligativității de 8%
Este evident ca acest lucru vine dupa ce am propus o schema prin care sa avem o 0,85 lei/ pentru transportatori.
Fiecare ban care ajunge în plus la bugetul statului se va întoarce către cetățeni.
Grindeanu: am avut o ședință a BPN unde am avut discuții legate de prețul energiei
Voi merge la Bruxellles săptămâna aceasta. Începând de vineri, vom avea 8 întâlniri regionale. Două vor fi după perioada de Paşzi, Nord-Vest şi Est
Acea consultare pe care am anunţat-o de la începutul lunii decembrie. Asta este ce am stabilit azi şi am votat în unanimitate.
Declaraţiile liderilor oSD vor avea loc la ora 12.00
După şedinţa BPN a social-democraţilor, vor ieşi la declaraţii şeful PSD, Sorin Grindeanu, alături de ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.
PSD este în şedinţă, luni, în cadrul Biroului Permanent Naţional. Va fi decisă soarta rămânerii la guvernare, prin referedum, dar şi poziţia social-democraţilor faţă de USR şi de premierul Ilie Bolojan.
UPDATE Şedinţa BPN de la PSD s-a încheiat. Surse din partid spun că ar putea începe consultările pe 20 aprilie.
De asemenea, va fi şedinţă şi la PNL, de la ora 17.00, când se va întruni Biroul Politic Naţional.
Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, aşteaptă de la colegii din conducerea partidului un răspuns cu privire la menţinerea în funcţie a premierului Ilie Bolojan.
Potrivit ultimelor sondaje, Sorin Grindeanu se bucură de o cotă de încredere de doar 12%, în timp ce premierul Ilie Bolojan ar atinge un 25%.
Vineri, după ce parlamentarii au reuşit să voteze bugetul României, Grindeanu a spus că sunt în continuare multe motive pentru înlocuirea premierului Ilie Bolojan, deși PSD a arătat că nu are suficiente voturi în legislativ pentru a-și vota politicile sociale.
El a susținut că PSD nu va vota guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
