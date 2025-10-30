Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște

Olga Borșcevschi
30 oct. 2025, 14:37, Știri politice
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părți a trupelor americane din România, că nu va cere demisia premierului după „eșecul” diplomatic, dar așteaptă explicațiile acestuia și ale miniștrilor de la Externe și Apărare în Parlament.

„Eu n-am niciun fel de concurență cu Ilie Bolojan”, a declarat Grindeanu când a fost întrebat, joi, dacă va cere demisia premierului din cauză că trupe SUA au fost retrase din România.

„Acum aștept să vină în Parlament, să explice românilor de ce am ajuns în această situație, să vină să spună «Domnilor, uitați, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile așa, așa și așa». Și ministrul de Externe, care, din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, România, am primit asigurări că toate lucrurile sunt la regulă. Dar mă aștept și la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat și la explicație. Eu mă aștept ca în Parlament, când se vine, să mi se prezinte și un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunțat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele și să văd acel plan concret”, a precizat Grindeanu într-o conferință de presă la Târgu Jiu.

„Nu este un moment ușor”

„Nu este un moment ușor pentru România (…) Să știți că nu știu foarte multe, pentru că de 48 de ore sau de când s-a aflat, de 72 de ore chiar, unii înțeleg că au aflat de la începutul săptămânii, eu n-am aflat, eu am aflat odată cu toată lumea, dacă pot să spun așa se aude doar o liniște, e liniște, nu văd să spună nimic ministrul de Externe. Nu e doar liniște, a spus ceva ieri ministrul Apărării, dar n-am prea înțeles foarte multe. Primul ministru nu spune nimic și de aceea am considerat necesar ca în principalul for democratic al României să vină să explice primul ministru, ministrul de Externe și ministrul Apărării în ce situație suntem la zi și care e strategia pentru a întări securitatea României”, a adăugat Grindeanu.

